Областная общественно-политическая газета
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№20 (5307)
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Двадцать вторая полоса
Территория закона
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За «шутку» ответят

Парламентарии предлагают усилить ответственность за ложный вызов бригад «скорой медицинской помощи» и пожарных
За «шутку» ответят

Вызов «скорой помощи», пожарных или других экстренных служб обойдется «шутникам» в штраф размером от полутора до трех тысяч рублей, или же шутник проведет на общественных работах до ста часов, на усмотрение суда.

Инициатива ужесточить наказание за ложный вызов специалистов экстренных служб поступила от Московской областной Думы. Подмосковные законодатели решили «позаботиться» и о злостных хулиганах – за повторный ложный вызов наказание будет строже. «Шутникам» придется заплатить уже от четырех до пяти тысяч рублей штрафа, а срок обязательных работ может составить до двухсот часов.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 19.13 «Заведомо ложный вызов специализированных служб» Кодекса об административных правонарушениях. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за шесть месяцев по ней были наказаны 14,5 тысячи человек.

Отзывы на законопроект, предлагающий усилить наказание за телефонное хулиганство, в Госдуме уже собраны, в ближайшее время парламент планирует рассмотреть инициативу.

По материалам сайта rg.ru

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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