Областная общественно-политическая газета
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03.02.2017
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№20 (5307) |
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По горячим следам

Вандалы, разгромившие памятники на Шереметьевском кладбище, предстали перед судом
Дознаватель отдела внутренних дел по Октябрьскому округу Рязани Ольга Мещанинова
На снимке: Дознаватель отдела внутренних дел по Октябрьскому округу Рязани Ольга Мещанинова

На Шереметьевском кладбище Рязани в течение двух лет вандалы трижды крушили памятники. В общей сложности разрушили более 200 надгробий. Одних задержали, и суд уже вынес им приговор, другие – под следствием.

Еще по одному делу виновные пока не найдены. Расследование уголовных преступлений поручено вести дознавателю отдела внутренних дел по Октябрьскому округу Рязани, капитану полиции Ольге Мещаниновой. О некоторых аспектах расследований Ольга Владимировна рассказала в интервью нашему корреспонденту Вячеславу Астафьеву.

  – Ольга Владимировна, первое преступление на Шереметьевском кладбище было совершено в сентябре 2015 года. Как быстро удалось тогда изобличить тех, кто разрушил памятники?

О.М. – На месте происшествия было обнаружено и изъято много следов преступления, благодаря которым подозреваемых в совершении преступления молодых людей сотрудники правоохранительных органов задержали буквально по горячим следам. По решению суда они были арестованы и в ходе следствия признались в совершенном преступлении. Вандалы разрушили 88 памятников и два креста на могильных сооружениях. Как оказалось, молодые люди в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения и действовали из хулиганских побуждений. Мотивы своего поступка внятно объяснить не смогли. Также нам стало известно, что молодые люди нигде не работали и вели антиобщественный образ жизни. Выяснилось, что один из них несколько лет назад уже привлекался к ответственности за хулиганство на кладбище.

  – Какое наказание понесли преступники?

О.М. – По факту содеянного было возбуждено уголовное дело (пункт «а» части 2, статья 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений группой лиц по предварительному сговору»). 29 ноября 2016 года Октябрьский районный суд Рязани назначил каждому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

  – Повторно вандалы наведались на Шереметь­евское кладбище спустя месяц после первого разгрома. Естественно, те же самые не могли, поскольку они находились под следствием.

О.М. – Второе нашествие было более разрушительным. На кладбище было повалено и разбито уже более ста памятников. Подозреваемых тогда не выявили. Но поиски до сих пор ведутся, и от наказания виновным не уйти. После повторного акта вандализма сотрудниками ООО «Ритуал» по периметру кладбища были установлены видеокамеры. Постоянно находящегося сотрудника от ООО «Ритуал» на кладбище нет, но каждый день один из сотрудников ООО «Ритуал» заезжает на кладбище и проверяет его.

  – В третий раз кладбище было разгромлено в октябре 2016 года, и снова преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Как удалось?

О.М. – Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов, а также видеозаписям камер видеонаблюдения, установленных на кладбище. И показаниям сотрудника ООО «Ритуал», который в день совершения преступления видел на кладбище пожилого человека – также зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранительными органами при выяснении личности пожилого человека было установлено: пенсионер, который проживает в г. Рязани. Обвиняемый вначале ни в чем не сознавался, но в рамках расследования уголовного дела органом дознания было собрано достаточно доказательств, и он был вынужден признать свою вину. Обвиняемый признался, что, будучи пьяным, в вечернее время зашел на кладбище и повалил 15 памятников (откуда только силы взялись у пьяного, да еще в таком возрасте? – авт.). Мотивы своего поступка обвиняемый до сих пор объяснить не может. Вначале мы подумали, что он страдает психическим расстройством, но проведенная психиатрическая экспертиза подтвердила, что он вменяем и может осознавать свои действия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора. Статья та же, 244-я УК РФ, но наказание будет не столь строгим, как у молодых людей, т.к. первая часть указанной статьи предусматривает наказание в виде ареста до 3-х месяцев.

  – Почему вы считаете эти преступления резонансными и решили рассказать о них в СМИ?

О.М. – В последнее время подобные случаи участились. Совершение подобных преступлений говорит о низком нравственном уровне тех, кто в них виновен. Для них уже нет ничего святого. Они даже могилы предков готовы разрушить. Еще одна причина подобного явления – отсутствие охраны кладбища. Мы неоднократно обращались и к руководству ООО «Ритуал», и в администрацию Рязани с тем, чтобы обеспечили охрану Шереметьевского кладбища, ведь система видеонаблюдения, как выяснилось, злоумышленников не останавливает.

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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