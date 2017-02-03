Карать или воспитывать?

Общество в поиске действенных мер

Тема вандализма на кладбищах не нова, и актуальна она, к сожалению, не только для Рязанской области. Ежегодно в регионах страны возбуждаются уголовные дела по фактам осквернения могил.

В год в среднем по России таких дел возбуждается до полутора тысяч, но вынести злоумышленнику приговор удается не всегда. Во-первых, задержать «с поличным» (на месте совершения деяния) потенциальных преступников нелегко. Вандалы, сделав свое «черное» дело, не сидят на кладбище в ожидании полиции.

А с правоприменением дела обстоят так. Ответственность за вандализм на кладбище наступает с 16 лет. Согласно статистике за последние 20 лет, субъектами часто становятся подростки, которые совершают акты вандализма на кладбищах с целью «самоутверждения и повышения своего социального статуса в группе сверстников». Нередко на момент совершения преступления они находятся в состоянии опьянения по причине употребления алкоголя или наркотических средств. В качестве наказания за вандализм ч.1 ст. 244 УК РФ предусмотрен большой штраф, обязательные работы до 360 часов, арест на срок до 3 месяцев или исправительные работы на период до 1 года.

Если преступление было совершено группой по предварительному сговору, с применением насилия (или угрозой его применения), а также по мотивам расовой, идеологической, религиозной, национальной вражды и ненависти, либо в отношении места захоронения жертв фашизма, памятников, скульптур и других архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и его жертвам, то это уже квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 244 УК РФ). Данное деяние карается более сурово, в качестве наказания суд назначает виновному лицу арест сроком 3 – 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет и принудительные работы до 5 лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о поправках к УК РФ и Административному кодексу, и теперь кладбищенский вандализм карается лишением свободы сроком до 5 лет. Естественно, родные и близкие тех, чьи могилы подверглись осквернению, считают и этот срок слишком мягким. Однако юристы полагают, что такое наказание адекватно преступлению.

За последние годы только в ОВД Октябрьского округа Рязани возбуждено три уголовных дела, о которых в интервью рассказала дознаватель Ольга Мещанинова. Подобный случай произошел несколько лет назад и в Рыбновском районе. Совершивших акт вандализма на кладбище города Рыбного задержали быстро, но подростки так и не смогли объяснить мотивы своих поступков.

Впрочем, эксперты убеждены: карательные меры в данном случае – не панацея. Проблема связана и с социальным расслоением, и с утратой традиционных ценностей, и с пробелами в воспитании молодежи, и с тем, что из нашего общественного сознания так и не исчез образ врага.

Мы встретились с бессменным руководителем хорошо известной в Рязани общественной военно-патриотической организации «Православные витязи» Виктором Тихоновым. Организация действует при Николо-Ямском храме Рязани с 2005 года. Ребята неоднократно поощрялись за победы и участие в различных патриотических фестивалях. Узнав о теме, над которой мы работаем, Виктор Иванович сказал о том, что его воспитанникам даже мысль о подобном не могла прийти. Ежегодно они ухаживают за памятниками, обелисками, мемориалами по всей области. У них даже есть свой Суд чести. Педагог с большим стажем Виктор Тихонов считает, что истоки подобного поведения вандалов – в недостатке воспитания, которое должно быть и в семье, и в школе, и в таких вот, как «Православные витязи», патриотических клубах.

Замечу также, что в действующем Законе «О погребении и похоронном деле» не прописан статус кладбищ как особо важных объектов, нашего общего достояния. «Места погребения могут относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение», – осторожно оговорено в законе, однако слово «могут» – не синоним слова «должны». Кроме того, в этом нормативном акте нет ни слова о содержании могил и об их охране. И тут есть над чем подумать законодателям.