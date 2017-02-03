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03.02.2017
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№20 (5307) |
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Свой путь укладывая в строки

Поэтический вечер-портрет состоялся в Старожиловской районной библиотеке
Свой путь укладывая в строки

Участник Великой Отечественной войны, поэт, художник, учитель, сельский корреспондент Серафим Гаврилович Володин прожил долгую жизнь. Сам он из села Унгор Путятинского (в прошлом Можарского) района.

В семнадцать лет он ушел на фронт, дважды был ранен, но остался жив. После войны Серафим Володин окончил Рязанское художественное училище, преподавал в Унгорской сельской школе рисование, черчение, историю. Вскоре его назначили директором. Работу в школе он совмещал с обязанностями секретаря парторганизации совхоза «Васинский».

Человек от природы талантливый, он много рисовал, писал стихи, очерки, которые публиковались на страницах районной газеты. В них – размышление о жизни, о людях с которыми Серафим Володин жил, воевал, трудился, о селе, необыкновенные наблюдения о природе. Это – своеобразный дневник, наполненный колоритным содержанием, глубоким и эмоциональным.

Вместе со своей супругой Марией Филипповной Серафим Гаврилович воспитали четверых сыновей и дочь. Трое из них после окончания Рязанского сельскохозяйственного института остались работать в Старожиловском районе, со временем стали руководителями хозяйств.

Первый сборник стихов Серафима Володина «Пуля у сердца» вышел уже после его смерти. Так сыновья постарались увековечить память своего отца, замечательного человека, который оставил им в наследство необыкновенную любовь к селу, уважение к людям труда, доброту и понимание. К 90-летию Серафима Гавриловича стараниями его детей увидела свет его вторая книга «Свой путь укладывая в строки». И в ней – душевные переживания автора, размышления о жизни, о стране, о будущем детей и внуков. Работники Старожиловской библиотеки Н.А. Расходчикова и И.В. Филина рассказали о творческом пути ветерана, о его наследии. Портрет деда и прадеда дополнили многочисленные родственники, присутствующие на презентации книги. Сын Виктор исполнил любимые песни отца «Темная ночь», «Журавли», внуки и правнуки читали его стихи.

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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