Твое осталось слово на земле

Областная общественно-политическая газета
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03.02.2017
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№20 (5307) |
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В Рязанской городской библиотеке им. Есенина прошел литературный вечер, посвященный творческому наследию Валентина Сафонова

Осенью прошлого года в городской библиотеке имени Сергея Есенина открылся Клуб любителей чтения (КЛЮЧ), созданный по инициативе читателей, сотрудников библиотеки и рязанской литературной ассоциации «Переяславль». Очередной творческий вечер участники клуба посвятили памяти Валентина Ивановича Сафонова (1936-1995), российского писателя, публициста, поэта и журналиста, прожившего большую часть своей жизни в Рязани.

После окончания Литературного института им. А.М. Горького Валентин Иванович несколько лет работал редактором отдела публицистики в журнале «Молодая гвардия». Но когда в Рязани ему предложили должность специального корреспондента областной газеты «Приокская правда», он без особой грусти покинул Москву, а в 1969 году вступил в Союз писателей СССР. Через десять лет он возглавил Рязанскую писательскую организацию.

Многие рязанские литераторы, начинавшие свою творческую деятельность в годы работы Валентина Ивановича в должности руководителя Рязанской писательской организации, помнят внимание и добрую поддержку, которую он всегда оказывал молодым. Писатель был частым гостем на занятиях литобъединения «Рязанские родники», созданного в 1956 году рабочими поэтами Рязанского станкозавода. Оно до сих пор живет и здравствует в стенах Муниципального культурного центра.

О чутком и уважительном отношении Валентина Ивановича Сафонова к молодым литераторам вспоминали на этом вечере многие выступающие. Известный писатель Александр Николаевич Потапов рассказал о своей дружбе с Валентином и Эрнестом Сафоновыми и сообщил членам клуба о своей новой книге исторических очерков «Страсти по Солженицыну», в которой он посвятил братьям Сафоновым целую главу.

Библиотекарь О.В. Аникина напомнила, что известный рязанский филолог О.Е.Воронова справедливо называет братьев Сафоновых «Кириллом и Мефодием советской эпохи рязанской литературы». Интересным было выступление Владимира Крылова, заслуженного работника культуры России и председателя литературной ассоциации «Переяславль», который рассказал о своих встречах с Валентином Сафоновым. Вспоминали на этом вечере и многих «ушедших в мир иной» известных рязанских поэтов и писателей, «собратьев по перу» Валентина Сафонова. Анатолий Карпус поведал о своей новой пьесе «Всех строже оценить», посвященной творческой дружбе поэта Евгения Маркина и Валентина Сафонова.

М.А. Горбачева, З.С. Свирина, В.П. Сиваков вспоминали уникальную книгу очерков В.И. Сафонова под названием «Есенин на фронтах Великой Отечественной войны», увидевшую свет в 1995 году, и высказали предложение о ее переиздании.

Единодушно участники собрания поддержали предложения об увековечении памяти Валентина Ивановича Сафонова. Планируется установить мемориальную доску на доме, где жил и работал писатель.

И, конечно же, большой радостью для собравшихся стали книги писателя, которые его дочь Екатерина Валентиновна Сафонова и внучка Любовь Лалакина подарили библиотеке и организаторам этого вечера.

Анатолий Борский

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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