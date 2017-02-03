Областная общественно-политическая газета
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Семнадцатая полоса
Общество
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Рязанская почта объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года

Рязанская почта объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-е полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru.

«Все больше издателей делают выбор в пользу собственного подписного агентства Почты России. На нашем сайте уже представлено в два раза больше изданий, чем в прошлом году. Клиенты также оценили преимущества онлайн подписки – число пользователей сайта увеличивалось от месяца к месяцу и по итогам года превысило 10 тыс. подписчиков. В преддверии повышения тарифов со стороны издателей и ежегодной плановой индексации тарифов на доставку (+10%) мы рекомендуем подписчикам не откладывать решение на потом и оформить подписку на любимые газеты и журналы до 1 апреля по прежним ценам», – подчеркнула заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Помимо этого, на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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