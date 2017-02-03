На круги своя

На почте вновь принимают коммунальные платежи

УФПС Рязанской области информирует, что достигнута договоренность с администрацией города Рязани, и с февраля будет вновь осуществляться прием платежей от населения за ЖКХ в почтовых отделениях города Рязани и Рязанского района. Кроме того, филиал будет оказывать дополнительные услуги по приему оплаты содержания детей в детсадах. Отметим, что прием коммунальных платежей – одна из наиболее востребованных финансовых услуг Почты России. Филиал оказывает ее в рамках более чем 110 договоров с поставщиками различных услуг. В среднем за месяц отделения почтовой связи филиала принимают более 300 тыс. платежей, из них более 90 тыс. платежей – в отделениях почтовой связи Рязанского почтамта.

Татьяна Обрядина,

главный специалист

по корпоративным коммуникациям УФПС Рязанской области