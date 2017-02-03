В областном художественном музее начался цикл лекций об истории Солотчи

В последний четверг января с первой лекцией из цикла «Рязань историческая. Открывая ворота в Мещеру» выступил кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрий Филиппов.

Публичные лекции читают ежемесячно в стенах музея самые известные специалисты по истории рязанского края уже четвертый год. Организаторами выступают Рязанский государственный областной художественный музей им И.П. Пожалостина, Государственный архив и Рязанское историко-культурное общество.

Аудиторию приветствовала директор музея Марина Котова. Она отметила, что новая тема лекционного цикла выбрана не случайно: она приурочена к Году экологии, которым объявлен 2017-й, и к знаменательным датам, связанным с именами наших известных земляков, чье творчество тесно связано с Солотчей, – 180-летию со дня рождения художника-гравера И.П. Пожалостина и 125-летию со дня рождения писателя К.Г. Паустовского.

В этом году, как и в прошлом, лекции будет читать Дмитрий Юрьевич Филиппов.

– Воротами в Мещеру часто называют Солотчу, и мы с вами приоткроем эти ворота и постараемся заглянуть за них, – обратился он к залу.

Начиная свой рассказ, историк отметил, что «открывать ворота в Мещеру» будет в этом году вместе со слушателями. При подготовке к лекциям ему пришлось узнать много нового, обращаться к исследованиям специалистов из смежных сфер, привлечь «большой штат советников».

Первая лекция носила название «Солотча: история с географией». Перед лектором стояла сложная задача – собрать воедино объемный материал по географии, геологии, археологии, топонимике этого места. Пришедшие узнали о роли ледника в образовании ландшафта территории, о первом населении Солотчи, познакомились с версиями происхождения топонимов «Мещера» и «Солотча».

Об истории же этого места можно говорить начиная только с конца XIV века, когда князем Олегом Рязанским в 1390 году был основан Солотчинский монастырь, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы. Обитель долгие столетия была центром, организующим всю жизнь вокруг – особенности расселения людей, их хозяйственную и профессиональную деятельность. Дмитрий Филиппов обратил внимание на совпадение дат: 8 сентября празднуется Рождество Богородицы и 8 сентября произошла Куликовская битва, роль в которой Олега Рязанского бесспорна, но очень неоднозначна. Простое ли это совпадение? «Сомневаюсь, не то сознание было у людей того времени», – высказал свое предположение Дмитрий Юрьевич.

Таких поводов для размышлений лектор дал слушателям достаточно. Взять хотя бы изменение природных условий на территории, происходившее с течением времени. Картина местности не раз менялась как из-за естественных геологических процессов, так порой и усилиями человека. Причем последние примеры – не только из разряда отрицательных, о чем подумают многие, вспомнив о сегодняшней ситуации в поселке. Окрестные леса, практически сведенные в Солотче крестьянами после того, как в 1764 году произошла секуляризация, то есть передача монастырских земель государству, вновь зашумели здесь к середине XX века благодаря огромной по масштабам работе по лесовосстановлению.

Любопытно проследить и то, как постепенно из места жизни духовной Солотча превратилась в зону отдыха, дачный курортный поселок. Свою роль в этом процессе сыграла узкоколейка, проложенная сюда в конце XIX века, с появлением которой эта глухая лесная сторона стала более доступной. На подробностях Дмитрий Юрьевич пообещал остановиться на следующих встречах.

Вторая лекция «Село Солотча и его окрестности» пройдет 16 февраля. Начало в 18.30. Расписание всех лекций до конца года выложено в группе «ВКонтакте»: vk.com/event65564623.