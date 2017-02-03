Областная общественно-политическая газета
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№20 (5307)
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Шестнадцатая полоса
Культура
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МЕЛОДИЯ ЗЕМНАЯ, ЗВУЧИ ВО МНЕ, ЗВУЧИ…

«Милые, светлые, разные…» – эта поэтическая строка стала эпиграфом состоявшегося в Рязанском муниципальном культурном центре юбилейного концерта известного композитора, заслуженного работника культуры России Юрия Ананьева.

За 45 лет творческой деятельности им создано свыше 150 разноплановых произведений. Это, прежде всего, патриотические, лирические, детские песни, написанные в основном на стихи поэтов-земляков и включенные композитором в его авторские сборники «Рябиновый вальс», «Веселый огород», «Венчальный свет», а также в два музыкальных альбома.

Юрий Ананьев руководит песенными ансамблями «Услада» и «Никулинка», сотрудничает с такими творческими коллективами, как оркестр русских народных инструментов МКЦ под управлением заслуженного работника культуры России Александра Лаврухина, ансамбль из города Кораблина «Веселые переборы», с солистами Владимиром Блохиным, Юрием Барановым, Дмитрием Луневым, Евгенией Валиковой, Таисией Ведревской, Константином Паскалем. Они и представили наиболее известные песни композитора на его юбилейном концерте. В их числе «Я помню, любимая, помню…», «Слышишь – мчатся сани…», «Королева» на стихи Сергея Есенина, «Говори мне о России» (Иван Бауков), «Ночные мотыльки» (Евгений Маркин), «Рябиновый вальс» (Анатолий Сенин), «Проводы зимы» и «Два сердца» (Александр Архипов). Это и произведения на слова ныне здравствующих авторов: членов Рязанского регионального отделения Союза писателей России Евгения Артамонова («Невеста»), Татьяны Бочаровой («Ночное окно»), Сергея Панферова («Золотые берега»), Валерия Хлыстова («Песня о Солотче»)…

Природный мелодизм, глубокое сопереживание чувствам и мыслям, заложенным в поэтическом тексте, всегда являются отличительной особенностью вдохновенной работы Юрия Ананьева, на мой взгляд, в настоящее время одного из ведущих песенников есенинского края. И, как говорится, явным свидетельством тому стал полный зрительный зал во время концерта одаренного композитора.

Я от души рад поздравить своего давнего соавтора с очередной творческой удачей и передать Юрию строки моего стихотворного посвящения ему:

Мелодия земная, –
чисты твои лучи! –
открытая, живая,
как снегопад в ночи.

Печальная на диво –
не оттого ль светла? –
любовь разбередила
и сердце обрела.

И отворила двери
в забытое давно,
и помогла поверить,
что все душе дано.

Открытая, живая,
как легкий звон в ночи,
мелодия земная,
звучи во мне,
звучи…

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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