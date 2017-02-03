Медальный звездопад

Победителей и призеров первенства России по джиу-джитсу чествовали в рязанском минспорта

В министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области состоялась церемония чествования рязанских спортсменов и их тренеров, завоевавших награды первенства России по джиу-джитсу в городе Конакове Тверской области. За столики с чаем и пирожными пригласили и родителей отличившихся ребят.

Победителей и призеров поздравили министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова и президент федерации джиу-джитсу Рязанской области Олег Быстров.

– Нам очень приятно, что такая представительная делегация спортсменов вида спорта, который является базовым для Рязанской области, у нас в гостях, – сказала министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. – Мы хотим вам выразить благодарность и признательность за те результаты, которые вы показали на первенстве России. И то, что вы привезли 23 медали с первенства России, это дорогого стоит. Это большой труд и тренерского состава, и ваш. Это большой потенциал, который есть у нас в этом виде спорта, отличные традиции, хорошо выстроенные отношения с федерацией. Вот это можно сказать о джиу-джитсу Рязанской области.

На церемонии чествования благодарности регионального минспорта получили Андрей Белкин, Никита Викулов, Руслан Гасанов, Александр Лобанов, Александр Олейников, Руслан Паршутин, Валентин Самохин, Дмитрий Тарелкин, Алена Чубарова, Леонид Чурин, Маргарита Якушкина (СДЮСШОР «Юпитер»), Ульяна Ветренко, Георгий Намичешвили, Валерия Фокина (ДЮСШ «Витязь»). Поблагодарили также и тренеров – Сергея Борискина, Олега Бушменкова, Александра Кудинова, Дмитрия Курбатова, Михаила Левина, Сергея Мальцева и Максима Сытника (СДЮСШОР «Юпитер»), Романа Брагина и Антона Коровина (ДЮСШ «Витязь»).

За большой личный вклад в пропаганду и развитие джиу-джитсу в Рязанской области благодарности министерства спорта региона удостоен президент федерации джиу-джитсу Рязанской области Олег Быстров.

4 и 5 февраля рязанским спортсменам предстоит выступление на Кубке России по джиу-джитсу. Соревнования пройдут в Рязанском городском Дворце детского творчества.