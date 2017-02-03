Афиша соревнований

1-3 февраля, СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани – первенство ЦФО России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет

2-6 февраля, открытие – 3 февраля, 14.00, ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово – первенство Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов и Кубок России по полиатлону (зимнее троеборье)

3 февраля, 11.00, конференц-зал Минспорта Рязанской области – пресс-конференция «Проведение XXХV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» в Рязанской области»

3-5 февраля, брифинг – 4 февраля, 9.30 (ауд.36 ДДТ), открытие – 4 февраля, 10.00 (спортивный зал), Рязанский городской Дворец детского творчества – Кубок России по джиу-джитсу

4-10 февраля, Клуб ООО «Промпласткомплект» – чемпионат и первенство Рязанской области по шашкам среди инвалидов ВОС и ВОИ

4-5 февраля – «Лыжня Бирюкова» в Мемориальном парке г. Рязани

5 февраля, 17.00, ДС «Олимпийский» – чемпионат Высшей хоккейной лиги – Всероссийские соревнования по хоккею сезона 2016-2017 г.: ХК «Рязань» – «Динамо» (Балашиха)

4 февраля спортивно-массовые мероприятия пройдут в Рязани на открытии Года экологии в Российской Федерации. В программе – зарядка на свежем воздухе (12.00), а также веселые эстафеты (12.20), включающие соревнования: «плюшки наперегонки», «приседание на время», «хоккей с мячом – забей в ворота», «перетягивание каната». В каждом виде состязаний определяются победители и призеры. Участники эстафет награждаются сувенирами и получают жетон, который дает право на бесплатное посещение аттракциона

5 февраля, 11.00 – первенство города Рязани по оринтированию на лыжах в п. Солотча

По выходным дням с 4 февраля по 2 апреля, 10.00 – открытый чемпионат города Рязани по волейболу среди мужских команд. СОШ №65, СДЮСШОР «Единство», РязГМУ, РГРТУ.