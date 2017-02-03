Чемпионский характер

Будущие покорители неба встретились с легендарной спортсменкой

Встреча с известной спортсменкой, членом паралимпийской сборной России, заслуженным мастером спорта России Марией Богачевой состоялась в Сасовском летном училище гражданской авиации. Говорили о спорте, самолетах, а больше – о жизни.

Возможность поздравить известную спортсменку, побеседовать с ней, сделать селфи на память о встрече была у каждого курсанта Сасовского летного училища. Мария Богачева рассказала курсантам о своем пути в паралимпийском спорте, о необходимости веры в себя, о стремлении идти вперед.

Курсанты училища Иван Лукьянов и Ярослав Макаршин подготовили музыкальные подарки для спортсменки, а поэтесса Валентина Алексеевна Чиненова прочла новое стихотворение, посвященное Марии Богачевой. Был показан видеофильм о достижениях Марии. Все участники встречи получили большой заряд силы духа и жизнелюбия. Преподаватель физической культуры Сасовского летного училища гражданской авиации Виктор Владимирович Шаров поблагодарил спортсменку за встречу, пожелал ей дальнейших успехов, а спортсмены училища преподнесли подарки и цветы.

После завершения встречи курсанты еще долго не отпускали Марию: просили советы, совместное фото на память, а за организацию и проведение мероприятия благодарили руководителя музея летного училища Веру Федоровну Паршину.

Василий Рябчиков