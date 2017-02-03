Врачебный забег
Рязанский государственный медицинский университет постоянно подтверждает звание вуза здорового образа жизни. В минувшие выходные в сосновом бору Солотчи, на университетской базе отдыха «Здоровье», прошел забег «Лыжня РязГМУ».
Праздновать День российского студенчества тренировочным забегом на лыжах – это новая вузовская традиция. В этом году «Лыжня…» проходила в поддержку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
На общий старт вместе с ректором вуза, послом ГТО в Рязанской области Романом Калининым вышли студенты и сотрудники университета. Всего было более 130 человек. Приветствовала лыжников заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина, она же дала старт гонке.
Трехкилометровая трасса проходила по берегу Старицы и была проложена сотрудниками медуниверситета. Уровень подготовки участников заезда был разный – одни оказались уже достаточно опытными лыжниками, другие встали на лыжи совсем недавно, а кто-то вообще сделал это первый раз, как, например, студенты из Марокко и Туниса. Они ограничились небольшой прогулкой около старта на неведомых им доселе узких пластиковых дощечках, но впечатлений у ребят было предостаточно. Все участники «Лыжни…», в том числе сотрудничающая с вузом корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Елена Серебрякова, активно провели время, получили свой заряд бодрости и массу положительных эмоций. После лыжной прогулки в уютной лесной столовой участники отведали горячей шурпы, походной каши, блинов с медом и ароматного чая.
Тренировочный забег «Лыжня РязГМУ» стал, по сути, подготовительном этапом к предстоящей массовой гонке «Лыжня России», в которой традиционно вуз принимает самое активное участие. Для медуниверситета лыжный спорт хоть и не является базовым, но его стремятся в вузе развивать. Как рассказал ректор РязГМУ Роман Калинин, в этом году при вузе планируется создать собственную лыжную базу, постепенно университет закупает лыжный инвентарь. Размещаться база будет в вузовском корпусе на территории больницы имени Семашко. Это неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха, поэтому студентам будет удобно там переодеваться, брать лыжи и идти кататься в парк.
– Мы стараемся мотивировать ребят заниматься разными видами спорта. Поэтому будем развивать и культивировать лыжи, – сказал ректор Роман Калинин.
•Точка зрения
Дарья Красник,
студентка первого курса лечебного факультета Рязанского медуниверситета, участница «Лыжни РязГМУ»:
– Когда узнала о «Лыжне…», согласилась участвовать в ней не задумываясь. Катание на лыжах мне очень нравится. И хотя в этом виде спорта я всего лишь любитель, хорошо получается пробежать любую дистанцию. Стараюсь каждую зиму как можно чаще выбираться на различные лыжные соревнования или просто покататься в лесу. «Лыжня РязГМУ» понравилась своей отличной организацией, вуз сделал все, чтобы мы, студенты, чувствовали себя комфортно. Отдельное спасибо нашему ректору, который всегда сопровождает нас на различных спортивных мероприятиях и сам принимает в них участие, подавая студентам хороший пример. Считаю, что врач должен быть здоров, вести активный образ жизни, не иметь вредных привычек. Видя перед собой такого доктора, пациенту легче выздоравливать.
03 февраля 2017