Врачебный забег

В медуниверситете лыжи становятся массовым занятием

Рязанский государственный медицинский университет постоянно подтверждает звание вуза здорового образа жизни. В минувшие выходные в сосновом бору Солотчи, на университетской базе отдыха «Здоровье», прошел забег «Лыжня РязГМУ».

Праздновать День российского студенчества тренировочным забегом на лыжах – это новая вузовская традиция. В этом году «Лыжня…» проходила в поддержку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

На общий старт вместе с ректором вуза, послом ГТО в Рязанской области Романом Калининым вышли студенты и сотрудники университета. Всего было более 130 человек. Приветствовала лыжников заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина, она же дала старт гонке.

Трехкилометровая трасса проходила по берегу Старицы и была проложена сотрудниками медуниверситета. Уровень подготовки участников заезда был разный – одни оказались уже достаточно опытными лыжниками, другие встали на лыжи совсем недавно, а кто-то вообще сделал это первый раз, как, например, студенты из Марокко и Туниса. Они ограничились небольшой прогулкой около старта на неведомых им доселе узких пластиковых дощечках, но впечатлений у ребят было предостаточно. Все участники «Лыжни…», в том числе сотрудничающая с вузом корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Елена Серебрякова, активно провели время, получили свой заряд бодрости и массу положительных эмоций. После лыжной прогулки в уютной лесной столовой участники отведали горячей шурпы, походной каши, блинов с медом и ароматного чая.

Тренировочный забег «Лыжня РязГМУ» стал, по сути, подготовительном этапом к предстоящей массовой гонке «Лыжня России», в которой традиционно вуз принимает самое активное участие. Для медуниверситета лыжный спорт хоть и не является базовым, но его стремятся в вузе развивать. Как рассказал ректор РязГМУ Роман Калинин, в этом году при вузе планируется создать собственную лыжную базу, постепенно университет закупает лыжный инвентарь. Размещаться база будет в вузовском корпусе на территории больницы имени Семашко. Это неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха, поэтому студентам будет удобно там переодеваться, брать лыжи и идти кататься в парк.

– Мы стараемся мотивировать ребят заниматься разными видами спорта. Поэтому будем развивать и культивировать лыжи, – сказал ректор Роман Калинин.

•Точка зрения

Дарья Красник,

студентка первого курса лечебного факультета Рязанского медуниверситета, участница «Лыжни РязГМУ»:

– Когда узнала о «Лыжне…», согласилась участвовать в ней не задумываясь. Катание на лыжах мне очень нравится. И хотя в этом виде спорта я всего лишь любитель, хорошо получается пробежать любую дистанцию. Стараюсь каждую зиму как можно чаще выбираться на различные лыжные соревнования или просто покататься в лесу. «Лыжня РязГМУ» понравилась своей отличной организацией, вуз сделал все, чтобы мы, студенты, чувствовали себя комфортно. Отдельное спасибо нашему ректору, который всегда сопровождает нас на различных спортивных мероприятиях и сам принимает в них участие, подавая студентам хороший пример. Считаю, что врач должен быть здоров, вести активный образ жизни, не иметь вредных привычек. Видя перед собой такого доктора, пациенту легче выздоравливать.