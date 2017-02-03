Проверка на прочность

В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге прошел 48-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В забеге приняли участие 2315 человек из 17 стран мира и 56 регионов России, из них 7 человек представляли Рязань.

Легкоатлеты-любители Григорий Грязнов и Сергей Чапичадзе бежали марафон по наземной части дороги жизни не в первый раз. «Месяца за два до забега я начинаю готовиться не только в тренировочном плане, но и стараюсь узнать что-то новое для себя о героическом прошлом ленинградцев-блокадников. Мои эмоции в этом году были неизменны – меня переполняло чувство патриотизма, восхищение героизмом ленинградцев. Мне удалось улучшить свой результат и преодолеть 42 километра за 3 часа 38 минут», – рассказал Сергей Чапичадзе.

Александр Сидоров принял участие в этом легендарном забеге впервые. Мы попросили легкоатлета поделиться впечатлениями.

– Почему вы решили открыть беговой сезон именно этим пробегом?

А.С. – Я очень люблю Санкт-Петербург, полтора года назад пробежал здесь свой первый марафон, это был летний забег «Белые ночи Санкт-Петербурга». А про «Дорогу жизни» мне рассказали друзья по бегу. Долго не думая, включил этот пробег в свой календарь.

– Бежать марафон зимой сложнее, чем летом. Вы как-то особенно к нему готовились?

А.С. – Марафон «Дорога жизни» традиционно проводится в честь прорыва блокады в конце января, и погода часто преподносит сюрпризы. Например, два года назад трасса, которая проходит по шоссе, напоминала каток. Природа как будто устраивает здесь бегунам дополнительную проверку на прочность. Но в этом году условия были почти идеальными, если не считать постоянный встречный ветер. Готовился к этому марафону почти 3 месяца, совмещая тренировки на улице и в манеже.

– Ставил ли перед собой какую-то цель или главное в данном случае было участие?

А.С. – Цели установить личный рекорд в этот раз перед собой не ставил. Поэтому первую половину марафона бежали с питерским товарищем в режиме беговой экскурсии. Он рассказывал о местах, которые мы пробегали, делились впечатлениями. Ну а на второй половине марафона я прибавил. В итоге 3 часа 24 минуты, что для межсезонья неплохо.

– Что больше всего запомнилось в этом пробеге?

А.С. – Главное впечатление – место, где ты бежишь. Ты понимаешь, сколько людей отдали здесь свои жизни ради Победы. «Дорога жизни» функционировала в двух направлениях: в город везли продовольствие, а оттуда эвакуировали мирных жителей. Памятники водителям, летчикам, блокадникам, которых не довезли, стоят вдоль всей трассы. Это Великое место нашей Великой войны. И атмосфера этого места ощущается на протяжении всего марафона. Местные жители очень тепло поддерживают участников марафона. В одной из деревень из дома у дороги громко звучали песни военных лет. Когда я пробегал мимо него, звучала «Смуглянка». И я понял, что звуки музыки действительно могут окрылять.

– Будет ли этот забег в твоих календарных планах следующих лет?

А.С. – Марафон «Дорога жизни» – это пробег, на который хочется вернуться. Неудивительно, что большинство бегунов бежали здесь уже не в первый раз. В нашем автобусе ехал участник, у которого этот марафон стал уже 25-й преодоленной «Дорогой жизни». Прекрасная организация, особенная атмосфера – именно поэтому я вернусь сюда через год. Надеюсь, что в окружении уже большего числа рязанских бегунов.