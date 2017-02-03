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03 февраля 2017 года
№20 (5307)
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Десятая полоса
Общество
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Финансовые мошенники не дремлют

Появился новый вид мошенничества с использованием мобильных мессенджеров

При помощи установленных на смартфонах программ для обмена мгновенными сообщениями злоумышленники все чаще входят в доверие к клиентам банков.

Через интернет-приложе-ние гражданину может прий­ти сообщение якобы от известного крупного банка о том, что оплата покупки с его личной банковской карты на определенную сумму успешно зарезервирована. Далее идет ссылка на сайт одного из крупнейших интернет-магазинов. В случае, если человек не совершал покупку, предлагается срочно связаться со службой безопасности банка по указанному в сообщении телефону.

Если пользователь наберет номер телефона, может сложиться впечатление, что он действительно попал в свой банк. Однако все действия лжесотрудника службы безопасности банка будут направлены лишь на получение информации о банковской карте (номер карты, сумма денег на карте и т.д.) и доступа к личному кабинету в интернет-банке.

«Чтобы предотвратить хищение денежных средств с вашей банковской карты, рекомендуется при получении любого сомнительного сообщения удалить его, – советует Маргарита Владимировна Одинцова, управляющая Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. – Не звоните по предлагаемому номеру телефона, а уж тем более ни в коем случае не раскрывайте данные карты. Если же есть беспокойство, не будет ли действительно списана сумма, указанная в сообщении, обратитесь в ваш банк по номеру телефона, который указан на вашей карте или на официальном сайте».

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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