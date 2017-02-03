Друзья, если у вас есть желание проверить свою грамотность, выполните следующее упражнение и пришлите выполненное задание по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14; e-mail: rv@rv.ryazan.ru.

Не забудьте сделать пометку: «Конкурс грамотеев». Участники конкурса, допустившие минимальное количество ошибок, будут названы в следующем выпуске «Языкового портала». А победитель получит в подарок хорошую книгу (очень хорошую!). Только, чур, все по-честному, без словарей и подсказок! Договорились?

Итак, задание. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки препинания.

Хорошо идти по земле ра…им утром. Воздух еще (не) знойный но уже (не) холодный приятно освежает. Со…нце еще (не) вошедшее в силу греет бережно и ласково. Под косыми лучами весьма (не) яркого утре…его света все кажется рельефнее выпуклее и мостик через (не) широкую но полную водой канаву и деревья подножья которых еще не затопле…ы тенью а (темно) зеленые верхушки влажно поблескивают и (не) высокие но сплош… покрытые бе…четным ко…ичеством листьев кусты. Даже (не) большие (не) ровности на дороге и по сторонам ее бросают свои маленькие тени чего уже (не) будет в жаркий (пол) день.

В лесу то и дело попадаются ч…рные болотца. Рядом с ними зеленеет (не) коше…ая трава. Иногда из глубины бе…гранично обширного леса пр…бежит журч…щий ручеек. Он пересекает доро…ку и торопливо скрывается в смеша…ом лесу. А в одном месте из лесного мрака выполз словно гиган…ский удав сочный пышный поток мха. В середине его почти (не) естественной зелени струит…ся (ярко) коричневый ручеек.

Нужно сказать что коричневая вода этих мест (н…) сколько (н…) мутна. Если зачерпнуть ее гране…ым стаканом окажется что она почти прозрачна но сохраняет при этом золотистый о…енок. Видимо очень уж тонка та торфя…ая взвесь что пр…дает ей этот красивый цвет.

Километра через два слева и справа от дороги потянулись (дико) р…стущие кусты какие могут произр…стать только по берегам (не) большой реч…нки.

(По В. Солоухину)