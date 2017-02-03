Русский язык – один из самых красивых и звучных языков мира. Это объясняется особенностями его фонетической системы, которая характеризуется равномерным чередованием согласных и гласных звуков, незначительным употреблением сочетаний согласных, в которых насчитывается более двух звуков, мягкостью многих согласных. Плавность, певучесть и мелодичность создаются и за счет широкого употребления в нашем языке так называемых плавных звуков р, л и сонорных м,н.

Красота русского языка во многом объясняется и его лексическим богатством, которое объясняется прежде всего огромным количеством в нашем языке слов-синонимов.

Синонимами (греч. «синонимус» – одноименный) называются слова, имеющие одинаковое значение и часто различающиеся дополнительными смысловыми оттенками или стилистической окраской. Абсолютно однозначных слов в русском языке немного: лингвистика – языкознание, тут – здесь, в течение – в продолжение. Более распространены синонимы, имеющие различные семантические (речь идет о значении), стилистические (речь идет об употреблении) и семантико-стилистические оттенки.

Синонимы образуют г н е з д а, или р я д ы: кружиться, крутиться, вертеться, вращаться, виться; равнодушный, безразличный, безучастный, бесчувственный, бесстрастный, холодный и т.д. На первом месте в словарях обычно ставят главный синоним, который выражает общее значение, объединяющее все слова этого ряда с их дополнительными смысловыми и стилистическими оттенками.

Порою совсем не просто из множества слов выбрать единственно верное, необходимое. Не владея синонимическими богатствами родного языка, нельзя сделать свою речь выразительной, яркой. Бедность словаря приводит к частому повторению слов, тавтологии, употреблению слов без учета оттенков их значения.

Попробуйте подобрать синонимы к таким словам, как идти, говорить, хороший, плохой, глупый. А теперь загляните в словарь синонимов. Конечно, далеко не у каждого имеется он под рукой, и далеко не каждый является пользователем Интернета, но зато есть библиотека, куда можно лишний раз заглянуть, чтобы найти ответы на все вопросы. Итак, вы обратились к словарю и нашли предложенные слова и их синонимы. Впечатляет?

Делает нашу речь богатой, разнообразной и использование антонимов – слов, противоположных по значению. Не случайно в пословицах и поговорках русского народа, отражающих как народную мудрость, так и красоту, меткость нашего языка, часто используются антонимы (Ученье – свет, неученье – тьма; День да ночь – сутки прочь; Худой мир лучше доброй ссоры; Нет худа без добра).