ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Знаете ли вы, что буква ё не только имеет полное право на существование, но и является единственной буквой в русском алфавите, чье рождение зафиксировано абсолютно точно? 29 ноября 1783 года княгиня Екатерина Романовна Дашкова, директор Петербургской академии наук, предложила заменить обозначение звукосочетания io одной новой буквой – ё. Идея была поддержана, а спустя год официально утверждена. Знаменитый поэт Державин был первым, кто начал использовать ее в личной переписке. Ранее считалось, что автором ё был знаменитый русский историк и литератор Николай Михайлович Карамзин, поскольку в стихотворном альманахе «Аониды» (1796 г.) он впервые напечатал такие слова, как потёк, слёзы, именно в таком виде, вместо привычного – потек, слезы. Однако еще долгое время большинство пишущих обходилось без этой буквы.

В советской России обязательное употребление буквы ё в школьной практике было введено в 1942 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР. Между прочим, этого приказа никто никогда не отменял. Все мы понимаем, что необязательность употребления ё ведет к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без контекста. Например, заём-заем; совершённый-совершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; вёсел-весел… В романе А.Н. Толстого «Петр Первый» есть такая фраза: «При этаком-то государе передохнем!». Имелось в виду: «передохнём». Чувствуется разница? А вот вам вопрос: «Все поем?» Как вы его прочитаете? Посчитайте варианты. Их три.

В настоящее время писатели, ученые, журналисты пользуются правилом: оставлять ё в тех случаях, когда отсутствие точек существенно искажает смысл. Однако если особо придирчивые авторы настаивают на том, чтобы буква ё была сохранена везде, то издатель обычно выполняет это требование.