Областная общественно-политическая газета
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03 февраля 2017 года
№20 (5307)
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Девятая полоса
Общество
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ПРАВИЛЬНО

Согласитесь, нам часто приходится употреб­лять повелительное наклонение глагола ехать. И многие испытывают при этом некоторые, мягко говоря, затруднения. Практически все знают, что ехай – это страшная безграмотность. Тогда, может, едь? Или езжай? Оказывается, форма ехай даже менее страшна, чем едь, ибо это просторечие, а форма едь в словарях вообще отсутствует. Езжай – уже лучше, но это разговорная форма. Литературная только одна – поезжай.

Кстати, прийти или придти? Этот глагол, если он написан в тексте неправильно, способен стать для людей грамотных серьезным раздражителем. Он входит в «джентльменский набор» ошибок, которые, с точки зрения многих, сразу определяют уровень грамотности. Правильно – прийти. Неверное написание можно объяснить (но не оправдать!). Ведь мы пишем идти. И это расхождение нужно принять как данность. Язык – это живой организм. Нам же с вами присущи всякого рода противоречия. Вот и ему тоже. Что-то можно объяснить, что-то – нельзя. А вот знать – все равно нужно. И никуда нам от этого не деться! Заметьте, деться – с мягким знаком. Речь, как вы понимаете, о возможной ошибке, которая, несомненно, является лидером соцсетей. Это отсутствие или, напротив, ненужное присутствие мягкого знака после буквы т в глаголах ( – тся и – ться). А всего-то нужно не полениться задать вопрос.

Запомним: 

Снимок 

Очень распространенной является ошибка: «Вы пишите, что…» В данном случае в окончании глагола должна писаться буква е: пишете. В отличие от суффикса – и – в повелительном наклонении: пишИте. Правда, здесь на суффикс падает ударение. А вот когда не падает, имейте в виду, что в повелительном наклонении (просьба, приказ: вышлите, вытрите) там, где перед – те вам хочется написать букву е, следует писать букву и – и никак иначе.

Еще не мешало бы запомнить, что в общем и вообще – это два разных слова, которые и пишутся по-разному. Попутно: по-разному (и другие наречия с по- и на -ому, -ему, например, по-прежнему, по-хорошему, по-новому, по-зимнему) не забывайте писать через дефис.

Никогда не было. Трудно понять, почему некоторые несознательные граждане первое слово пишут раздельно, а второе – слитно. Однако встречается подобное отнюдь не редко. Пожалуйста, запомните: никогда – слитно (так же, как и никак, никуда, нигде, ниоткуда, нисколько). Не было – раздельно, потому как не с глаголами, как известно, пишется раздельно, а было и есть самый настоящий глагол (быть).

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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