Связь времен и поколений

Музей природы Окского заповедника готовится к восьмидесятилетию

С самого основания музея природы Окского заповедника в 1938 году акцент был сделан на оформлении небольших сценок из жизни среднерусского леса. Диорамы дают возможность показать животных в их естественной среде обитания и разнообразие природы в заповеднике. Основателем и создателем музея был талантливый таксидермист и художник Владимир Александрович Корсаков. Музей, созданный его руками, стал одним из лучших музеев природы заповедников. В заповеднике Корсаков проработал до 1973 года.

Постепенно экспозиция музея расширялась, реставрировалась, появились новые модульные витрины. По решению коллектива заповедника, самобытность и черты старого «корсаковского» музея по возможности старались сохранить. Во время самой длительной и тщательной реставрации 1998–2004 годов основные художественные работы, дорисовку старых и создание новых задников, выполнил талантливый художник, преподаватель рязанского лицея искусств Максимилиан Пресняков. Часть диорам удалось оставить в авторском исполнении. Возглавил эти работы Николай Белко, работавший в то время заместителем директора по экопросвещению.

Музей всегда пользовался популярностью среди гостей заповедника, отдыхающих и туристов. В отдельные годы количество его посетителей, большую часть которых составляют школьники, достигает более 10 тысяч. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, музей привлекает людей уникальностью, красотой и тщательной продуманностью своей экспозиции.

Современные мультимедийные и интерактивные технологии открыли в истории музея новую страницу, давая возможность донести до посетителей более яркий и живой образ мещерской природы. Особенно это актуально для молодого поколения, привыкшего к доступности и наглядности информации, возможности взаимодействия с ней. При этом одной из основных задач современного музея по-прежнему является гармоничное сочетание всех применяемых технологий, естественность и целостность образа, который увидит посетитель.

В музее природы возможно не только познакомиться с животным миром, но и услышать голоса мещерского леса. Под руками экскурсовода, словно по мановению волшебной палочки, витрины оживают, зал наполняется то жутковато-притягательным воем волчьей стаи, то раскатистым рыком бурого медведя, слышится журчащее бормотание редкого краснокнижного зверька – выхухоли, трели свиристелей, стрекочет увидевшая ужа сорока, «чирикает» ласка, воспевает ночь серая неясыть.

Для особенно любознательных посетителей установлен интерактивный экран, с помощью которого можно совершать виртуальные путешествия по заповеднику, познакомиться с особенностями ландшафта, реками, озерами, болотами, затейливыми старицами главной реки заповедника – Пры, с редкими видами растений и животных, посмотреть фотогалерею и краткие видеосюжеты о заповеднике. При подготовке информации для интерактивной презентации большая помощь была оказана сотрудниками научного отдела.

Новые технологии позволяют более оперативно добавлять интересную информацию. Этой осенью «заговорили» орлан-белохвост, скопа, заяц, выхухоль, барсук, ласка, сорока и черный аист. Обновилась и интерактивная доска: добавили гидрологические объекты, лесонасаждения и ландшафты, новые фотографии в фотогалерею, появились новые видеосюжеты о выхухоли, обыкновенном зимородке, культуре поведения на природе и экологическом просвещении в Окском заповеднике.

Сотрудники заповедника надеются, что музей привлечет внимание посетителей и позволит лучше узнать растительный и животный мир таинственной и прекрасной Мещеры.

Марина Горянцева

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