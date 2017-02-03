Научно-популярная энциклопедия «Вода России» открывает цикл фотоконкурсов «Времена года»

В рамках Года экологии в России стартовал фотоконкурс «Зима на воде», посвященный зимним рекам, озерам и другим водным объектам России. «Зима на воде» открывает цикл фотоконкурсов «Времена года», которые проводит научно-популярная энциклопедия «Вода России».

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого участник должен зарегистрироваться на сайте Научно-популярной энциклопедии «Вода России» (water-rf.ru). Каждый участник может представить на суд зрителей не более трех авторских фотографий. Сроки приема работ – с 20 января по 20 февраля 2017 года. С 1 февраля 2017 года начнется открытое голосование по представленным на конкурс работам на сайте Научно-популярной энциклопедии.

Главный приз конкурса для фотографии, набравшей наибольшее количество голосов пользователей, – FPV-квадрокоптер с возможностью фото и видеосъемки!

С работами участников вы можете познакомиться на странице сайта Народной энциклопедии «Вода России»: water-rf.ru/conc9.