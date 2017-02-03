Позаботимся о пернатых

Рязанцы помогают птицам пережить зиму

В Год экологии во дворах и парках областного центра появляются красивые и оригинальные птичьи кормушки.

Новые «столовые», например, можно увидеть на улице Васильевской. Ими пернатые обязаны семье Акимушкиных. Одна кормушка – в виде скворечника, другая – школьного портфеля. Делали поделки всей семьей.

– Папа – он у нас по профессии краснодеревщик – смастерил кормушки, я разукрасила, а дети теперь подкармливают птиц, – рассказывает мама, Светлана Акимушкина.

Вот уже несколько дней, как ее младшие дочки – двойняшки Мирослава и Станислава, приходя из детского сада, бегут во двор проследить, не закончился ли корм. Помогать начинают и соседские ребятишки. А «постояльцы» прилетают всегда по утрам – Акимушкиным из окна хорошо видно столующихся синичек.

Мама Света говорит, что кормушки делались в конце прошлого года к городскому экологическому фестивалю, о котором девочкам объявили в детском саду. А затем поделки решили повесить на березы в своем дворе и таким образом начать Год экологии, которым объявлен 2017-й.

– Я стараюсь воспитывать у детей бережное отношение к природе своим примером. Пусть птичьи кормушки будут нашим маленьким личным вкладом в улучшение экологии. Ведь это очень просто и легко для каждого – покормить птиц зимой. Может быть, нашему примеру последуют и другие рязанцы, – говорит Светлана Акимушкина.

К слову, делать маленькие добрые дела на благо природы для нее – давняя привычка. Светлана – человек неравнодушный, активист ТОСовского движения Рязани, председатель комитета ТОС «Васильевский». Участие в месячниках по благоустройству, уборка и озеленение территории под собственными окнами – это как раз одно из главных направлений работы ТОСовцев. Благодаря стараниям жильцов двор на улице Васильевской не раз признавался одним из лучших в областном центре. Весной вместе с соседями Светлана Акимушкина вновь выйдет сажать цветы, которые будут радовать глаз до глубокой осени.