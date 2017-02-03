Зеленая весна

Наталья Шалдаева, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы администрации г. Рязани:

– Активисты общественного самоуправления в 2017 году будут традиционно активно участвовать в благоустройстве и санитарной очистке территории города, проводить субботники во дворах, поселках и скверах. Кроме того, запланированы акции экологической направленности, многие из которых будут проводиться уже не в первый раз. Например, в рамках акции «Вишневый сад» планируется высадка саженцев плодовых деревьев в микрорайоне ДПР-5. К 9 Мая приурочена патриотическая акция «Цветы Победы». Идея ее проста: комитеты ТОС изготавливают цветочные композиции, украшают ими фронтовые поляны, а далее передают в дар ветеранам. Продолжатся мастер-классы в рамках проекта «Уроки ландшафтного дизайна». В рамках празднования Дня соседей в конце мая мы традиционно откроем «Зеленую шкатулку» – такое название носит акция по обмену излишками посадочного материала.