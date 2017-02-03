Фабрика интеллекта

Инновационные товары рождают предпринимателей нового типа

Землевладелец приказывает роботу: вспаши мои сельхозугодья, проведи сев, уборку урожая – и все в самые лучшие сроки и с высочайшим качеством. Вы думаете, это картинка из фантастического произведения или отдаленного будущего? Нет! В Рязани уже ведутся работы, чтобы все это стало реальностью.

Признание

Роботы, в создании которых участвует 30-летний рязанец Виталий Савельев, на планете именуют наземными беспилотниками: это способные передвигаться без шоферов автобусы и грузовики, без механизаторов – тракторы. К делу его с уважением относится российское и региональное руководство. Личная жизнь Виталия тоже благополучна: вырос в обеспеченной семье бизнесмена, с отличием закончил школу, робототехникой занялся еще на первых курсах РГРТУ, вскоре получил региональный грант конкурса «УМНИК», потом удостоился всероссийской премии в номинации «Лучший молодой предприниматель в сфере инноваций».

Время сейчас такое, что работа Савельева важна для государства. Вот примеры. Знаменитое Сколково называют еще и инноградом. По планам его руководства, на всей 400-гектарной территории должны перевозить пассажиров умные маленькие автобусы без шоферов, управляемые единой автоматизированной системой. Инфраструктура для этого в Сколкове уже есть. Первым в России на испытания в этом иннограде – так называемое тестирование – был в прошлом году представлен беспилотный автобус MatrEshka, к появлению на свет которого причастен Виталий Савельев. Робот показали и участникам XX Петербургского международного экономического форума.

И тут же – внимание со стороны государства. Вскоре стало известно, что беспилотные автобусы начнут работать в столице – инфраструктуру ее подготовят для этого к 2018 году. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил вице-премьер Аркадий Дворкович: «Беспилотные транспортные средства, прежде всего автобусы, будут первым этапом трансформации города, – сказал он. – Мы прогнозируем, что в 2018 году мы будем иметь пространства, где будут перемещаться беспилотные автобусы, в том числе при проведении чемпионата мира по футболу».

Или взять проект «Агробот», в рамках которого осенью прошлого года на полях Рязанской области прошли испытания многофункционального роботизированного трактора. Тестирование признано успешным. Трактор представили на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016». И уже на церемонии открытия на это обратил внимание министр сельского хозяйства страны Александр Ткачев: «Мы продемонстрируем гостям инновационные проекты. Например, на стенде Минсельхоза России можно будет увидеть «Агробота» – представителя первого поколения беспилотных тракторов».

Время и место

Место в экономике у Савельева – новое. Виталий не приписывает себе чужих заслуг, рассказывает обо всем честно. Он работает в конструкторском бюро «Аврора» при Рязанском радиотехническом университете. У робота, словно у человека, есть тело и свой мозг. «Тело» испытываемого в Сколкове автобуса-беспилотника изготовлено в волгоградском ООО «Волгабас». Как выразился Савельев, волгоградское «железо» интегрировано с рязанским интеллектом.

– Основным направлением наших разработок является именно интеллектуальная начинка – программный комплекс автопилота, – пояснил Виталий.

Здесь ключевое слово «наших», а не «моих». Дело в том, что в «Авроре» Виталий лишь один из двух руководителей, коммерческий директор. Творческие искания, инженерные достижения – в ведении Станислава Голя, доцента РГРТУ, руководителя вузовского Центра робототехники и встраиваемых интеллектуальных систем. Станислав Артурович не просто директор «Авроры», но и генератор многих ее технических идей. В студенческие годы Виталий Савельев был привлечен к работе именно им, как и десятки других молодых, но уже способных ученых, инженеров, программистов. Создание мозга, искусственного интеллекта того же автобуса-беспилотника – это общая заслуга.

Но ведь этот робот и называется инновационной, то есть соединяющей труд и ученых, и изобретателей, и рационализаторов, и хозяйственников, и экономистов, и всевозможных менеджеров, продукцией. Такое название новшество получает только тогда, когда оно востребовано рынком. Инновационные товары, соответственно, требуют предпринимателей нового типа, умеющих работать с интеллектуалами.

Савельев как раз и занят тем, чтобы продукция «Авроры» продвигалась на рынке, а сотрудники конструкторского бюро получали как можно больше финансирования от самых разных заказчиков. В частности, он представляет их проекты на крупнейших российских и международных выставках. На одной только японской IREX – International Robot Exhibition в Токио Виталий провел более 50 деловых встреч. Он, кроме того, много выступает в СМИ, делает и другие маркетинговые ходы.

Один из самых важных таких ходов – налаживание совместной деятельности с Агентством стратегических инициатив, важнейшее направление в работе которого носит название «Воспитание будущего поколения». Основной барьер на отечественном рынке беспилотников – не законодательные и инфраструктурные недочеты, а отсутствие на местах кадров, специалистов, которые могли бы квалифицированно обслуживать эту технику. И «Аврора» в декабре прошлого года запустила оригинальный образовательный проект: клиенты получают не только специальную литературу, но и модели беспилотников, робомобили длиной примерно с метр, на которых установлены датчики, видеокамеры, компьютер, близкий по своим возможностям к полноценному автопилоту, многое другое. На них в вузах и ссузах, в студенческих КБ все желающие смогут учиться эксплуатировать новейшую технику. Первый робомобиль из Рязани уже получили иркутские студенты. Аналогов таких проектов в России нет, и Савельев очень рассчитывает на поддержку АСИ.

Аграрная фантастика

По мнению Савельева, самая благоприятная среда для беспилотников – в сельском хозяйстве. Роботы здесь уже успешно прописались: в отдаленном рыбновском селе Вакино с их помощью работает инновационный молочный комплекс, крупнейший в Европе, а потом автоматы-дояры стали «размножаться» и в передовом касимовском колхозе имени Ленина. К их созданию «Аврора» отношения не имеет: над этой техникой работает вся Европа.

Государство в этой отрасли поддерживает инновации финансово: льготными банковскими ставками, субсидиями. Тем самым создаются механизмы, позволяющие максимально эффективно противостоять разрушительным процессам, властвовавшим в отрасли в 1990-е годы. Участие в этих госпрограммах престижно для всех бизнесменов, в том числе и для Савельева.

КБ «Аврора» развивает новое для России направление: полностью автоматизированное фермерское хозяйство, где роботы будут пахать, сеять, убирать урожай и заботиться о его сохранности. Первый проект в этом направлении – «Агробот».

– Система управления, лежащая в основе «Агробота», может быть установлена практически на любую спецтехнику или трактор, – рассказал Виталий Савельев. – Осенью прошлого года для первой испытательной серии был выбран агрегат Владимирского тракторного завода, оборудованный двухцилиндровым дизельным двигателем и механической реверсивной коробкой передач.

Кроме того, тогда же было подписано соглашение с Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства о сотрудничестве при создании беспилотных транспортных средств сельскохозяйственного назначения и технологий их применения. Как видим, и здесь соблюдается главное инновационное правило: для достижения общей цели объединяются промышленники и ученые, конструкторы, программисты, бизнесмены.

Работа над проектом идет непрерывно. В апреле этого года, по словам Виталия Савельева, на рязанских полях будут работать уже несколько беспилотников.