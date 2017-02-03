Областная общественно-политическая газета
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Шестая полоса
Актуально
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Земле назначат справедливую цену

В Госдуме предложили изменить порядок оценки земельных участков

Банки могут обязать оценивать землю, переданную им в качестве залога, как минимум в 80% от ее кадастровой стоимости. Такие поправки в законодательство подготовили в аграрном комитете Госдумы. Сейчас банки назначают цену из собственных соображений, и она зачастую не совпадает с ожиданиями сельхозпроизводителей. Для аграриев земля порой является единственным полноценным залогом для получения кредита.

Как рассказал «Известиям» первый зампред аграрного комитета Госдумы, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников, депутаты предлагают банкам брать за основу 80% от кадастровой стоимости земельных участков, когда участок рассматривается в качестве залога по кредиту. Соответствующие поправки вносятся в законопроект об оценке сельхозземель, дожидающийся рассмотрения в Госдуме еще с 2012 года.

Сегодня банки оценивают землю по собственным методикам.

– Кто как хочет, тот так и оценивает. Как банк оценил, так и берет. Мы хотим навести порядок, чтобы существовали какие-то общие для всех правила игры, чтобы исключить элемент самостийности банков в этом вопросе, – пояснил Владимир Плотников.

Он отметил, что сейчас с учетом и оценкой земельных участков в стране ситуация в целом обстоит плачевно.

– Надо описать границы участков, оценить качество земли, удаленность от населенных пунктов, инфраструктуру. Так давайте наконец начнем создавать рыночный механизм. Мы все равно к этому рано или поздно придем, как это делают во всем мире, – призвал парламентарий.

По словам Владимира Плотникова, идею законодательного регулирования стоимости заложенной земли депутаты обсудили на недавнем совещании с участием чиновников Минсельхоза и представителей российских банков, однако к общему мнению не пришли.

Как рассказали «Известиям» несколько участников совещания, по мнению представителей банков, показатель кадастровой оценки сельхозземель нельзя считать объективным и точным. Об этом свидетельствует и статистика. По данным Росреестра, в 2016 году жалоб на результаты кадастровой оценки стало больше на 85%. При этом 80% от общего количества жалоб в Росреестр представляли собой требования о пересмотре кадастровой оценки. И положительное решение по жалобам было вынесено более чем в половине случаев.

Эксперты допускают, что инициатива депутатов может дать обратный эффект – привести не к увеличению, а к существенному снижению выдачи кредитов под залог земель сельхозназначения. Президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов пояснил, что стоимость залогового имущества определяется экспертами независимых оценочных компаний и, по его мнению, максимально приближена к действительной рыночной стоимости. Тогда как кадастровая стоимость не обязательно бывает выше реальной.

– Если привязка будет к кадастровой стоимости, то это способно сорвать большое количество залоговых сделок ввиду множества ошибок при установлении кадастровой стоимости, – полагает Олег Сухов.

Татьяна Карабут, «Известия»

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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