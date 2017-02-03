Ничейная территория

Областная общественно-политическая газета
06:00 МСК
Пятница
03 февраля 2017 года
№20 (5307)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство За ночь с улиц Рязани вывезли больше 2000 кубометров снегаЛучший работник АПК России трудится в ООО «Можары» в Рязанской областиЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 60 ДТППолкило наркотиков изъяли из незаконного оборота полицейские в Рязанской области Задачи органов местного самоуправления Рязанской области обсудили на семинаре-совещанииЖителя Рязани подозревают в незаконном хранении наркотиковРязанское отделение Фонда социального страхования сообщает: с 1 февраля увеличился размер пособий по материнству и детствуРязанская группа ANTHiLL представит новые песниВ Рязанской области в городе Рыбное прошли соревнования по спортивной ловле на мормышку со льда Рязанцы могут определить самого вежливого медрегистратораРязанские хоккеисты присоединились к профилактической акции «Сложности перехода»Победитель международного конкурса пианистов сыграет в Рязани с симфоническим оркестромРязанские психологи и педагоги обсудили, как помочь людям, имеющим различные зависимости Сотрудники Госавтоинспекции продолжат выявлять нетрезвых водителей в Рязанской областиВ Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга Дзюдоист из рязанской спортшколы «Юпитер» поборется за «Большой шлем» Губернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником УФСБ РФ по Рязанской области Сергеем ЕрофеевымСегодня в Рязани отметили День победы в Сталинградской битве В Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года В Рязанской области злоумышленники взламывали продуктовый магазин, ограбить его им помешал полицейский В Рязани «Лада Ларгус» столкнулась с «ВАЗ-2113»Рязанские аграрии совещаются с РоссельхозбанкомВ Рязани ищут очевидцев летнего ДТПВ Рязани стартует конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества «Начало»
Главная страница / Новости Рязани и области
03.02.2017
Просмотров: 87
№20 (5307) |
Пятая полоса
Читатель - газета
Версия для печати

Ничейная территория

Ничейная территория

«Ежедневно хожу мимо здания швейной фабрики на улице Свободы в Рязани. После того, как у этого здания несколько лет назад сосулькой убило женщину, владельцы здания натягивали вдоль него веревку и предупреждали об опасности прохода. Дело в том, что опасность представляют не только падающие сосульки, но и выпадающие в течение всего года из обветшавшей стены кирпичи. Этой осенью вдоль здания был поставлен металлический забор, который отрезал ровно половину тротуара. По этому участку улицы ежедневно проходит довольно много людей. Теперь оставшуюся свободной часть тротуара никто не чистит от снега. В связи с этим люди вынуждены ходить по проезжей части и подвергать свою жизнь опасности, особенно в темное время суток. Прошу муниципальные власти ответить на мой вопрос: кто конкретно отвечает за порядок на этой части улицы? Это, во-первых. А во-вторых, прошу городские власти навести порядок и предотвратить гибель людей».

С уважением, И. Сизова

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились в муниципальное унитарное предприятие «Дирекция благоустройства города», префектуру Советского района областного центра и Управление благоустройства города администрации Рязани. Швейное предприятие «Голубая Ока» находится в состоянии банкротства. В префектуре пояснили, что расчистка от снега тротуара возле здания фабрики входит в сферу ответственности управления благоустройства города. Начальник сектора по санитарной уборке города отдела по благоустройству управления Святослав Стружанов, в свою очередь, считает, что администрация бывшей фабрики незаконно огородила здание забором, «забрав» из эксплуатации часть тротуара, из-за чего расчистить оставшуюся пешеходную тропинку невозможно. Как пояснил начальник сектора, во-первых, очистка тротуаров в настоящее время проводится механизированным способом, а трактор на эту часть тротуара заехать не может. Во-вторых, даже при ручной расчистке собственник здания не оставил места для складирования снега. В-третьих, ежедневная машинная уборка проезжей части улицы вдоль здания приводит к тому, что узкая тропинка у края дороги вновь заваливается снегом.

Очевидно, что назрела острая необходимость администрации областного центра серьезно взяться за решение этой задачи и найти способ сделать тротуар вдоль здания бывшей швейной фабрики безопасным для пешеходов. Официальный запрос от редакции в адрес администрации Рязани направлен. Мы будем держать ситуацию на контроле.

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
Дорогие сердцу встречи
Профессор рязанского вуза победила в литературном конкурсе с рассказом о соседской дружбе
Татьяна Клемешева
Письмо из редакции
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Помнит сердце, не забудет никогда
В Рязани отметили День Победы в Сталинградской битве
Вячеслав Астафьев
Событие
Подспорье бизнесу
В Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга
Вячеслав Астафьев
Событие
В регионе сменился начальник ФСБ
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с вновь назначенным начальником Управления ФСБ по региону Сергеем Ерофеевым
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Неделя глазами экспертов
Событие
Рязанский госуниверситет выбрал ректора
Новым руководителем вуза стал Андрей Минаев
Татьяна Железнова
Событие
Поддержка инициатив
Приоритетная задача органов местного самоуправления
Анна Добролежа
Событие
Рекорды иеромонаха
Лучший работник АПК России трудится в ООО «Можары»
Собеседник
Дорогие сердцу встречи
Профессор рязанского вуза победила в литературном конкурсе с рассказом о соседской дружбе
Татьяна Клемешева
Читатель - газета
Нет сдачи. Выходить или нет?
Читатель - газета
Благодарность
Читатель - газета
Стоимость набора соцуслуг увеличена
Актуально
Кино без возраста
Режиссер Юрий Грымов – о том, почему российскому зрителю старше 35 нечего смотреть в кинотеатрах
Люди дела
Фабрика интеллекта
Инновационные товары рождают предпринимателей нового типа
Юрий Евстифеев
Экология
Связь времен и поколений
Музей природы Окского заповедника готовится к восьмидесятилетию
Экология
Вода России
Научно-популярная энциклопедия «Вода России» открывает цикл фотоконкурсов «Времена года»
Экология
Позаботимся о пернатых
Рязанцы помогают птицам пережить зиму
Татьяна Железнова
Экология
Зеленая весна
Наталья Шалдаева, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы администрации г. Рязани:
Общество
Конкурс грамотеев
Общество
КРАСИВО
Общество
ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Общество
ПРАВИЛЬНО
Общество
Финансовые мошенники не дремлют
Появился новый вид мошенничества с использованием мобильных мессенджеров
Спорт
Врачебный забег
В медуниверситете лыжи становятся массовым занятием
Людмила Иванова
Спорт
Проверка на прочность
Светлана Максимова
Спорт
Медальный звездопад
Победителей и призеров первенства России по джиу-джитсу чествовали в рязанском минспорта
Вячеслав Астафьев
Спорт
Афиша соревнований
Вячеслав Астафьев
Спорт
Чемпионский характер
Будущие покорители неба встретились с легендарной спортсменкой
Культура
Открывая ворота в Мещеру
В областном художественном музее начался цикл лекций об истории Солотчи
Татьяна Железнова
Культура
МЕЛОДИЯ ЗЕМНАЯ, ЗВУЧИ ВО МНЕ, ЗВУЧИ…
Владимир Хомяков
Общество
Рязанская почта объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года
Общество
На круги своя
На почте вновь принимают коммунальные платежи
Наши новости
Свой путь укладывая в строки
Поэтический вечер-портрет состоялся в Старожиловской районной библиотеке
Валентина Севостьянова
Наши новости
Твое осталось слово на земле
В Рязанской городской библиотеке им. Есенина прошел литературный вечер, посвященный творческому наследию Валентина Сафонова
Тема дня
По горячим следам
Вандалы, разгромившие памятники на Шереметьевском кладбище, предстали перед судом
Вячеслав Астафьев
Тема дня
Карать или воспитывать?
Общество в поиске действенных мер
Вячеслав Астафьев
Территория закона
Вплоть до пожизненного
предлагают ужесточить наказание за растление детей
Территория закона
Вопрос прокурору
Территория закона
За «шутку» ответят
Парламентарии предлагают усилить ответственность за ложный вызов бригад «скорой медицинской помощи» и пожарных
Игры разума
Спор юных за победу
Игры разума
Рязанское развитие. Игорь Сенченко
Игры разума
На призы сельчан
Игры разума
Турнирная хроника
Точка на карте
Ключи от рая
80 лет Рязанской области
Димитрий Соколов
Вернисаж
Цвет живоносный
Выставка «В начале пути» в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» – первая после вступления С. Чушкина в Союз художников
Татьяна Клемешева
№ 20 (5307) от
03 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Помнит сердце, не забудет никогда
В Рязани отметили День Победы в Сталинградской битве
Подспорье бизнесу
В Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга
В регионе сменился начальник ФСБ
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с вновь назначенным начальником Управления ФСБ по региону Сергеем Ерофеевым
Неделя глазами экспертов
Рязанский госуниверситет выбрал ректора
Новым руководителем вуза стал Андрей Минаев
Поддержка инициатив
Приоритетная задача органов местного самоуправления
Рекорды иеромонаха
Лучший работник АПК России трудится в ООО «Можары»
Дорогие сердцу встречи
Профессор рязанского вуза победила в литературном конкурсе с рассказом о соседской дружбе
Ничейная территория
Письмо из редакции
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru