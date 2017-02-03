Ничейная территория

«Ежедневно хожу мимо здания швейной фабрики на улице Свободы в Рязани. После того, как у этого здания несколько лет назад сосулькой убило женщину, владельцы здания натягивали вдоль него веревку и предупреждали об опасности прохода. Дело в том, что опасность представляют не только падающие сосульки, но и выпадающие в течение всего года из обветшавшей стены кирпичи. Этой осенью вдоль здания был поставлен металлический забор, который отрезал ровно половину тротуара. По этому участку улицы ежедневно проходит довольно много людей. Теперь оставшуюся свободной часть тротуара никто не чистит от снега. В связи с этим люди вынуждены ходить по проезжей части и подвергать свою жизнь опасности, особенно в темное время суток. Прошу муниципальные власти ответить на мой вопрос: кто конкретно отвечает за порядок на этой части улицы? Это, во-первых. А во-вторых, прошу городские власти навести порядок и предотвратить гибель людей».

С уважением, И. Сизова

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились в муниципальное унитарное предприятие «Дирекция благоустройства города», префектуру Советского района областного центра и Управление благоустройства города администрации Рязани. Швейное предприятие «Голубая Ока» находится в состоянии банкротства. В префектуре пояснили, что расчистка от снега тротуара возле здания фабрики входит в сферу ответственности управления благоустройства города. Начальник сектора по санитарной уборке города отдела по благоустройству управления Святослав Стружанов, в свою очередь, считает, что администрация бывшей фабрики незаконно огородила здание забором, «забрав» из эксплуатации часть тротуара, из-за чего расчистить оставшуюся пешеходную тропинку невозможно. Как пояснил начальник сектора, во-первых, очистка тротуаров в настоящее время проводится механизированным способом, а трактор на эту часть тротуара заехать не может. Во-вторых, даже при ручной расчистке собственник здания не оставил места для складирования снега. В-третьих, ежедневная машинная уборка проезжей части улицы вдоль здания приводит к тому, что узкая тропинка у края дороги вновь заваливается снегом.

Очевидно, что назрела острая необходимость администрации областного центра серьезно взяться за решение этой задачи и найти способ сделать тротуар вдоль здания бывшей швейной фабрики безопасным для пешеходов. Официальный запрос от редакции в адрес администрации Рязани направлен. Мы будем держать ситуацию на контроле.