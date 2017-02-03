Письмо из редакции

Письма от жителей Рязани и области в редакцию нашей газеты приходят еженедельно – чаще по электронной почте, реже мы забираем корреспонденцию из нашего почтового ящика в отделении связи. Их тематика самая различная, вы задаете нам вопросы, связанные с решением задач в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города, получения социальных пособий, иногда предлагаете, как что-то улучшить, или выражаете кому-то благодарность. На этой неделе основные обращения наших читателей были связаны с вопросами уборки тротуаров и дворов от снега, опасениями за неочищенные от наледи кровли домов в областном центре. В отдельных случаях ответы на заданные вопросы были найдены в процессе подготовки газеты к печати. Они отправлены адресатам. Письма, которые, по мнению редакции, будут интересны широкому кругу рязанцев, мы публикуем здесь, в нашей традиционной еженедельной рубрике, продолжающей диалог газеты и ее читателей.