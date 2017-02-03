Нет сдачи. Выходить или нет?

«Здравствуйте! Мне нужен совет юриста. Ехала как-то рано утром в автобусе. Мелочи с собой не было. Только купюра в одну тысячу рублей. Хотела ею заплатить за билет, но у кондуктора не было сдачи. Она предложила мне выйти на остановке, разменять деньги и потом поехать на другом транспорте. Я не сделала этого и поехала дальше, так как не виновата в том, что у нее нет сдачи. Имеет ли право кондуктор высаживать пассажира, если нет сдачи?

Светлана М., г. Рязань»

Отвечает юрист Наталья Баранова:

Конечно же, нет. В Законе РФ «О защите прав потребителей» сказано, что если организация оказывает платные услуги населению, то выдача сдачи – это обязанность этой организации. То есть кондуктор обязан сдать сдачу с любой купюры. Это закон, который действует для всех, и надо его выполнять. Если сдачи нет – это точно не проблема пассажира, ведь он не отказывается платить. Это проблема транспортной организации. И в такой ситуации кондуктор не имеет права высаживать пассажира.