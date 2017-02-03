Хочу выразить благодарность и сказать огромное спасибо руководителю приемной губернатора Олега Ковалева в Шацком районе Татьяне Анатольевне Зениной за оказание помощи в решении моей личной проблемы. Это очень добрый, отзывчивый и неравнодушный человек, готовый оказать бескорыстную помощь любому нуждающемуся. Татьяна Анатольевна с вниманием подходит к проблемам и решает их всеми возможными способами. Желаю вам, Татьяна Анатольевна, здоровья, долгих лет жизни, успехов в вашей работе. Храни вас Господь!

Наталья