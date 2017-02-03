Областная общественно-политическая газета
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Стоимость набора соцуслуг увеличена

«Вместо положенного мне набора социальных услуг (НСУ) я получаю ежемесячно денежную выплату. Будет ли проиндексирована в этом году стоимость НСУ?

 

Синицына М., г. Рязань»

 

«Денежный эквивалент НСУ уже проиндексирован с 1 февраля. Дело в том, что набор соц­услуг входит в состав ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, которая увеличена на 5,4%. Напомним, что по закону НСУ может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет с 995 рублей до 1048 рублей в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания (807 рублей), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (125 рублей), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (116 рублей)».

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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