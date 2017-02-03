Стоимость набора соцуслуг увеличена

«Вместо положенного мне набора социальных услуг (НСУ) я получаю ежемесячно денежную выплату. Будет ли проиндексирована в этом году стоимость НСУ?

Синицына М., г. Рязань»

«Денежный эквивалент НСУ уже проиндексирован с 1 февраля. Дело в том, что набор соц­услуг входит в состав ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, которая увеличена на 5,4%. Напомним, что по закону НСУ может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет с 995 рублей до 1048 рублей в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания (807 рублей), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (125 рублей), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (116 рублей)».