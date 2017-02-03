Дорогие сердцу встречи

Профессор рязанского вуза победила в литературном конкурсе с рассказом о соседской дружбе

История государства и права, советская милиция, античная философия, фотография и кошки – очень разные сферы интересов. Но есть человек, который с удовольствием разбирается во всем этом.

Доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Анна Попова находит время и для преподавания, и для науки, и для нескольких хобби. Рязанцы познакомились с ее персональными фотовыставками «Разговор за Одессу» и «Кошка, которая гуляет сама по себе», проходившими в областной библиотеке имени Горького, а теперь могут прочесть ее новый рассказ «Одесский дворик», победивший в литературном конкурсе журнала «Смена». Специально для «Рязанских ведомостей» профессор рассказала о любви к Одессе и признаках хорошей литературы.

Город дружбы и контрастов

– Конкурс «Житейские истории» был посвящен повседневной жизни людей. Почему вашими героями стали именно одесситы?

А.П. – Одесса – это моя любовь. С 2006 по 2013 год я часто бывала там на отдыхе: умеренные цены, мягкий климат, море рядом, а главное – сам город. Одна только прогулка по улочкам Одессы с фотоаппаратом – отдельный подарок! Город сохранил свою архитектуру и атмосферу еще с дореволюционных времен. В одесских двориках почти ничего не изменилось еще со времен Бабеля и Катаева.

В городе еще говорят на особом языке, который полон юмора и парадоксов. Как-то в местной маршрутке меня осчастливили: человек говорил по телефону и сказал собеседнику: «Я немножко на больничном»! (Смеется.) По-научному такой говор называется «пиджин», то есть включает обороты и элементы из разных языков. Стабильны, как я заметила, два оборота: «делать что-то», например, «делать бардак», и «говорить за» вместо «говорить о ком-то или о чем-то». Все эти тонкости я постаралась отразить в своем рассказе.

Как сделать персонажа «живым»

– Вы написали «Одесский дворик» специально для конкурса?

А.П. – Нет, намного раньше – я вернулась из очередной поездки, и захотелось отразить все впечатления. Вообще я так поступаю со своими научными статьями: отправляюсь в читальный зал библиотеки имени Горького, изучаю стенд с журналами, ищу в них информацию о конкурсах и публикациях и предлагаю свои тексты. С конкурсом «Смены» «Житейские истории» было так же – нашла объявление в одном из номеров и решила послать уже готовый рассказ.

– Как проходила ваша работа над рассказом?

А.П. – Я сразу задумала типичную одесскую сценку – бытовую ссору, конфликт, которая будет идти по нарастающей, пока не закончится примирением и совместным застольем. Этим я выразила свою мечту: такой же участи мне хотелось бы для жителей России и Украины. Хочется снова «дружить домами», ездить друг к другу в гости и слышать «Приезжайте еще!».

Все мои герои – простые люди, и многие из них пережили Великую Отечественную войну. Например, дядя Фима, подорвавший здоровье в катакомбах, когда помогал партизанам. Я побывала в этих местах на экскурсии. Невозможно не поразиться мужеству людей, которые порой неделями не выходили из-под земли, где абсолютно темно, стопроцентная влажность и даже в самую жару всего плюс 8 градусов. Для дяди Фимы, как и его соседей, Родина была превыше всего, поэтому он пошел в партизанский отряд. Такой отряд реально существовал, и его возглавлял рязанец Владимир Молодцов (под псевдонимом Павел Бадаев наш земляк руководил партизанами, которые действовали в оккупированной Одессе осенью 1941 г. Бадаев был казнен румынами в 1942 г. – Прим. авт.).

– А читаете ли вы литературные журналы «для себя»?

А.П. – Я все-таки больше люблю классическую литературу. Очень ценю Жюля Верна. Восхищаюсь Чеховым: это мастер, который на нескольких страницах может развернуть целую историю. Одно время я следила за «женским детективом», в частности, за работой Александры Марининой и Елены Топильской. Но книги первой, увы, мне со временем разонравились, а вторая больше не пишет – даже работу над сценарием сериала «Тайны следствия» она передала другому автору. Зато недавно открыла для себя Андрея Усачева – у него замечательные детские книжки и стихи, «Планета кошек», к примеру.

Кстати, я не считаю, что в искусстве есть «хорошие» и «плохие» жанры. Сейчас я работаю над научной статьей об опыте использования художественной литературы для повышения имиджа милиции в 50 – 60-е гг. ХХ в. Среди писателей проводились литературные конкурсы по теме. Именно тогда Сергей Михалков создал самый узнаваемый образ советского милиционера – Дядю Степу. И мне запомнилась фраза М. Крючкина, председателя жюри конкурса 1957 года: «Разговор о трех, четырех художественных литературах (гражданская, военная, колхозная и т.п.) – вредная, ненужная болтовня. Темы могут быть разные, но требование одно: каждое произведение должно быть высококачественным, идейно полноценным, художественным, а героями книг – живые люди, мыслящие, борющиеся, умеющие ненавидеть, радоваться и грустить, в общем – жить!».

Баланс творческих сил

– Преподавание в вузах, научная работа, путешествия… Часто ли вам удается писать при таком графике?

А.П. – Редко! (улыбается). В 2014 году журнал «Юность» опубликовал мой детективный рассказ о судьбе деревенской женщины XIX века. И еще два цикла я создала для журнала «Буква закона», который издавал Рязанский областной суд. Я вела для них рубрику с историческими очерками, а потом решила попробовать писать рассказы на основе реальных уголовных дел. «Буква закона» опубликовала около десятка таких историй. К сожалению, журнал сейчас не выходит, но я с радостью возобновлю с ним работу при случае.

– Я знаю, что вы успеваете еще и создавать мягкие игрушки и фотографировать! Как вы пришли к этим увлечениям?

А.П. – Снимаю я еще со студенческих лет, а делать художественные фото начала, когда у меня появилась цифровая «мыльница». Первая моя фотовыставка прошла в РГУ имени С.А. Есенина и называлась «Городской романс». Другая экспозиция была посвящена опять-таки Одессе – ее приняла библиотека имени Горького. А третья серия, тоже в Горьковке, демонстрировалась совсем недавно. Я накопила фотоархив с кошками, которых очень люблю.

Игрушки из шерсти я валяю недолго. Все мои зверушки уезжают в салоны Рязани и Москвы. А кот-моряк по кличке Боцман сейчас живет в арт-салоне «Палитра», и любой желающий может его приобрести – он будет поддерживать в доме чистоту!

В жизни Анны Поповой работа и творчество переплетаются: проза не получится и без исторических знаний, и без искреннего интереса к людям и миру. Прочитать рассказ Анны Дмитриевны «Одесский дворик» можно в январском выпуске журнала «Смена». Фотоработы профессора собраны на портале «Яндекс.Фотки» под именем kildisheva2007.