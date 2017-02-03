Неделя глазами экспертов

Александр Ширяев,

директор Центра развития детей и молодежи «Пламенный», советник ректора Современного технического университета, член Общественной палаты Рязанской области:

– Прошедшая неделя была насыщенной. Времена пошли такие, что все движется быстро и много всего происходит – это очень здорово.

У нас завершился областной конкурс «Серебрум»: два месяца ребята соревновались в знаниях по точным наукам, физике, математике и информатике в необычных формах. В финале ребята пробовали применить знания на полигоне робототехники и решали задачи соперников. Лучшие получили призы от спонсора, которому, несмотря на трудные времена, небезразлично подрастающее поколение, – компании «Элекс»: телевизор, компьютер и многое другое. Девиз нашего конкурса – «Умным быть можно, интересно и выгодно!» Победители были очень рады уйти домой с заработанными умом ценными призами.

Начался следующий этап проекта «Знания – сила», в котором мы помогаем ребятам из удаленных интернатов получить современные знания. Сначала три месяца с нашими партнерами – Рязанской робошколой – ездили в Лесно-Конобеевский коррекционный интернат, проводили уроки робототехники. Теперь же обучаем учителей интерната, чтобы они смогли проводить занятия самостоятельно. Я считаю, что если ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и дарить что-то, то лучше – знания, чтобы они смогли найти себе призвание.

Прошел очередной семинар для учащихся школы «Пламенного». Ребята учились организовывать мероприятия и работать с детьми. Также запланировали обучение педагогических отрядов Рязанской области специалистами всероссийского детского центра «Океан» – к нам из Владивостока приедут педагоги и будут целую неделю в конце февраля передавать опыт.

Вовсю готовимся к весенне-летней лагерной компании.

Дмитрий Панарин,

заместитель начальника Академии ФСИН России по работе с личным составом, полковник внутренней службы:

– Мы продолжили проект «Мощь и слава русского оружия», в рамках которого наши курсанты проводят для школьников «Уроки мужества» и рассказывают о Днях воинской славы России. Темой этой недели стала победа советских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года, прошлой – снятие блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Уже организовано 10 занятий. До конца года планируем провести более 150 уроков для тысячи учащихся. Этот проект полезен и курсантам, и школьникам и позволит воспитать в них настоящих патриотов.

В понедельник академия приняла участие в региональной акции «Линия жизни» в память о 500 рязанских лыжниках, которые ушли добровольцами на фронт. Наши курсанты прошли на лыжах один из этапов линии советско-германского фронта на момент 5 декабря 1941 года протяженностью 12 км. Вместе с другими участниками они встретились с заместителем председателя правительства Рязанской области Еленой Буняшиной и за чашкой чая обсудили проекты по воспитанию подрастающего поколения.

В среду курсанты и студенты посетили редакцию газеты «Рязанские ведомости». Все они являются членами пресс-клуба и участвуют в выпуске газеты, радио – и теленовостей, которые выходят у нас в вузе. Ведущий корреспондент издания Вячеслав Астафьев провел для них экскурсию по редакции. Также они обсудили статьи, которые ребята подготовили для следующего выпуска нашей газеты к Дню сотрудника уголовно-исполнительной системы. Семинар положил начало циклу встреч с региональными журналистами. На наш взгляд, это даст возможность нашим молодым журналистам перенять бесценный опыт старших коллег.

На этой неделе в вузе состоялось совещание по подготовке к III Международному пенитенциарному форуму. Он пройдет на базе академии в ноябре, однако мы уже сейчас активно готовимся к его проведению. Предполагается участие более 800 человек, в том числе из 16 стран мира.