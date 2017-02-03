Рязанский госуниверситет выбрал ректора

Новым руководителем вуза стал Андрей Минаев

Выборы ректора в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялись 1 февраля.

На должность претендовали трое кандидатов, утвержденных Минобрнауки России: исполняющий обязанности руководителя вуза, кандидат экономических наук, доцент Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений вуза, доктор исторических наук, доцент Андрей Минаев и проректор по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации вуза, кандидат исторических наук, доцент Василий Страхов.

Выборы ректора проходили путем тайного голосования на конференции трудового коллектива вуза. Участие в конференции приняли 114 человек. Как сообщила руководитель пресс-службы РГУ Дарья Стерлигова, по протоколу заседания счетной комиссии большее число голосов набрал Андрей Минаев. Алексей Зимин по числу набранных голосов стал вторым.