Поддержка инициатив

Приоритетная задача органов местного самоуправления

В Доме общественных организаций состоялся обучающий семинар-совещание для председателей представительных органов местного самоуправления.

В его программе – вопросы, касающиеся полномочий органов местного самоуправления, системы муниципальных правовых актов, организации работы представительного органа. Одна из тем – организация внешнего и внутреннего финансового контроля. Начальник отдела министерства региональной безопасности и контроля области Наталья Никитинская сообщила, что в 2016 году отделом было проведено 67 проверок, которые выявили нарушения в использовании бюджетных средств. Среди основных нарушений – неправомерное использование субсидий для создания рабочих мест для инвалидов и временно неработающих, нарушения при строительстве и ремонте дорог.

Заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области Жанна Фомина назвала задачи органов местного самоуправления. В их числе – укрупнение сельских поселений, создание единых администраций, реализация местных инициатив и создание ТОСов.