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03.02.2017
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№20 (5307) |
Третья полоса
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Рекорды иеромонаха

Лучший работник АПК России трудится в ООО «Можары»
Рекорды иеромонаха

В рамках проведения Всероссийского агрономического совещания, которое состоялось на территории ВДНХ в Москве, были награждены лучшие работники агропромышленного комплекса России.

Среди них – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Можары» Сараевского района Иоанн Мороз (иеромонах Кассиан). Он получил благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за достижение рекордных показателей производства растениеводческой продукции в 2016 году.

Иеромонах Кассиан является насельником Данилова монастыря г. Москвы, несет послушание и трудится в обществе с ограниченной ответственностью «Можары» с момента его основания. За эти годы сельскохозяйственное предприятие по производству растениеводческой продукции стало одним из передовых и высокорентабельных предприятий Рязанской области.

Напомним, что в 2016 году валовой сбор зерна в хозяйстве составил 13416 тонн при урожайности в 42 ц/га. Большая часть получаемой высококачественной пшеницы перерабатывается на муку на собственной современной мельнице. На предприятии действует современный сушильный комплекс, способный обработать за час до 60 тонн зерна, благодаря чему в день удается намолачивать от 600 до 800 тонн готовой продукции.

В хозяйстве применяется интенсивная технология производства зерна с рациональным использованием минеральных удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей. На полях ООО «Можары» работает мощная энергосберегающая техника как отечественного, так и импортного производства.

ООО «Можары» имеет полностью укомплектованный штат специалистов и кадров массовых профессий. Рост средней заработной платы за последние шесть лет – с 10 645 рублей до 25 840 рублей в месяц.

Подготовлено по материалам сайта министерства сельского хозяйства
и продовольствия области

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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