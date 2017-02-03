Помнит сердце, не забудет никогда

В Рязани отметили День Победы в Сталинградской битве

На площади Победы собрались участники Великой Отечественной войны, представители правительства области, Рязанской областной Думы, администрации Рязани и Рязанской городской Думы, а также ряда общественных организаций Рязани.

В память о героях Сталинградской битвы возложили к Вечному огню алые гвоздики. В этом году впервые на площадь Победы не смогли приехать непосредственные участники боев в Сталинграде. Кто-то болеет, кто-то просто в силу возраста не может выйти из дома. Среди участников Сталинградской битвы 121 Герой Советского Союза. 43 из них – рязанцы. В 2010 году на Мамаевом кургане в память о погибших там рязанцах установили мемориальный камень. По последним данным, в братской могиле Мамаева кургана захоронено 58 наших земляков.

– Сейчас на учете только в нашей организации состоят 1656 участников войны, – говорит председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Рязанской области Николай Ткач. – Есть еще и другие ветеранские коллективы. Ровно год назад участников войны насчитывалось 1885 человек. К сожалению, все меньше становится тех, кто с оружием в руках защищал нашу землю.

Их место в рядах ветеранов занимают те, кто воевал в локальных вой­нах. Не обходятся подобные торжественные мероприятия и без участия кадетов. На площадь Победы пришли ребята из кадетских классов школ Рязани. Накануне в детско-юношеском центре «Звезда» состоялась встреча курсантов Академии ФСИН России с воспитанниками. На встрече говорили о Сталинградской битве, героях, защищавших город на Волге, историческом значении этого великого сражения.