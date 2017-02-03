Подспорье бизнесу

В Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга

Открыла его компания «МТС» в одном из бизнес-центров города. Стратегическое решение о централизации работы с клиентами малого и среднего бизнеса было принято в компании более года назад. На выбор площадки был объявлен конкурс, победу в котором одержала Рязань.

В числе критериев учи­тывались социально-эко­номические показатели в работе, а также уровень культуры сотрудников. Немаловажную роль сыграло и взаимодействие компании с региональной властью.

– Центр телемаркетинга – это новое «слово» в развитии бизнеса как самого сотового оператора, так и тех предприятий, с которыми ему предстоит работать, а это весь малый и средний бизнес России, – сказал принявший участие в церемонии открытия центра телемаркетинга губернатор Олег Ковалев. – Не останутся без внимания и физические лица. То, что весь бизнес от Владивостока до Калиниграда мы будем обслуживать, это очень важно. У нас есть широкая сеть высших учебных заведений, которые готовят хороших специалистов, у нас хорошие коммуникации федерального уровня, которые позволяют обеспечивать любую связь с регионами Российской Федерации. В социальном плане важно то, что сотни молодых людей будут обеспечены рабочими местами, получать достойную заработную плату и оказывать важные услуги, которые сегодня востребованы.

Модель взаимоотношений довольно проста. Из федерального центра телемаркетинга сотрудники компании (более 200 человек) будут делать звонки на предприятия страны и предлагать им различные услуги связи, а также реагировать на потребности бизнесменов в этих услугах. По словам руководства компании, уже сейчас сформирована довольно внушительная клиентская база, основанная на уже существующих контактах. База будет ежедневно пополняться за счет новых клиентов. Предприятиям, в свою очередь, уже не нужно содержать штат сотрудников для поиска надежного партнера. За них эту работу выполнит федеральный центр т­елемаркетинга.