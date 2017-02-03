В регионе сменился начальник ФСБ

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с вновь назначенным начальником Управления ФСБ по региону Сергеем Ерофеевым

Полковник Сергей Ерофеев, ранее проходивший службу в должности первого заместителя начальника УФСБ России по Ростовской области, назначен начальником Управления ФСБ РФ по Рязанской области. Генерал-майор Александр Лазнов, прежде занимавший этот пост, в связи с плановой кадровой ротацией убыл к новому месту службы. Накануне ему был вручен «Знак великого князя Олега Рязанского». В ходе встречи Олега Ковалева и Сергея Ерофеева состоялось обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия.