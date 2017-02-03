Сегодня рязанцы смогут бесплатно обследоваться в поликлинике областной клинической больницы

Отделение медицинской профилактики и Центр Здоровья ОКБ проводят в холле поликлиники акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с раком. Начало в 10 часов

Все желающие могут пройти бесплатное скрининговое обследование в Центре Здоровья, включающее в себя определение уровня глюкозы и холестерина в крови, оценку дыхательной и сердечно-сосудистой системы, консультацию терапевта, онкопрофосмотр.

Кроме того, можно пройти дополнительные исследования - скрининговое УЗИ на предмет выявления онкологических заболеваний – для пациентов следующих годов рождения: 1978, 1972, 1966, 1960, 1954, 1948, маммографию – для женщин следующих годов рождения: 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, ПСА (для диагностики рака и аденомы простаты) – для мужчин следующих годов рождения: 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948.

Всемирный день борьбы против рака – памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 февраля. Дата провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями». Цель: повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области