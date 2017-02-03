Жительница Рязанской области незаконно зарегистрировала по своему адресу иностранца

Сайт УМВД России по области сообщает, что полиции и регионального УФСБ в ходе проверки населенных пунктов Чучковского района выявили, что 52-летняя жительница села Мелехово в своем доме фиктивно поставила на учет 28-летнего гражданина Республики Молдова.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.