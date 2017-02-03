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03.02.2017
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Культура
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Рязанская библиотека имени Горького присоединится к международной «Ночи Гарри Поттера»

Рязанская библиотека имени Горького присоединится к международной «Ночи Гарри Поттера»

В рамках всемирной акции, проводимой британским издательством Bloomsbury, в Рязани пройдет молодежный квест «Хогвартс: Начало». В основу игры положена книга «Гарри Поттер и философский камень» – первый из романов Дж. Роулинг о мальчике-волшебнике.

Участники квеста поделятся на четыре факультета школы волшебства, как герои серии произведений. Вместе им предстоит разгадывать магические тайны. Всего в игре примут участие 40 человек, которые предварительно зарегистрировались в Интернете, причем места закончились очень быстро. Для игроков квест будет бесплатным, и организаторы не исключают, что повторят его для тех, кто не успел записаться в первый раз.

Квест «Хогвартс: Начало» пройдет в областной библиотеке имени Горького 3 февраля в 19:00.

Фото пресс-службы библиотеки имени Горького

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