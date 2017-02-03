Юные рязанские фигуристы разыгрывают первенство города в Ледовом дворце спорта «Олимпийский»

По традиции соревнования открыли самые юные спортсмены 2010 года рождения. Соревновательного опыта у них пока немного, поэтому в технике исполнения элементов были некоторые погрешности. А может, это и от излишнего волнения, поскольку на трибунах за ребят болели их бабушки и дедушки, мамы и папы. Те, кто из ребят зрителям больше понравился, на лед после выступления кидали мягкие игрушки. Такова в фигурном катании традиция. Это как приз зрительских симпатий.

Уже состоялось награждение тех, кто из младшей группы завоевал кубки и медали. Церемонию награждения провела начальник управления физической культуры и массового спорта администрации Рязани Марина Кащеева.

Среди девочек первое место заняла Станислава Никитина, второе место – София Афанасьева и третье место у Елизаветы Суровой. У мальчиков победителем оказался Егор Колбасов, на втором месте Олег Филимонов и на третьем – Максим Москвитин.

Соревнования в более старших возрастных группах будут продолжаться в течение дня и завершатся они вечером. Организаторы посвятили первенство Рязани по фигурному катанию Дню зимних видов спорта. В этом году мы будем отмечать его в субботу, 11 февраля.