В Рязани из подъезда многоэтажки украли пожарные рукава

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась жительница Рязани, которая сообщила, что из подъезда ее дома мужчина выносит пожарные рукава. Рукава он сложил в багажник легковушки. Женщина записала госномер, марку и цвет автомобиля, на котором уехал подозрительный парень, и сообщила эти сведения в полицию. Был объявлен план «Перехват». Вскоре автомобиль остановили. При досмотре багажника авто полицейские обнаружили 24 пожарных рукава, которые, как позднее выяснили оперативники, 26-летний рязанец планировал реализовать своим знакомым по сходной цене. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.