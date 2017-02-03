Во время рабочего визита в Геную глава администрации Рязани Олег Булеков примет участие в торжествах, посвященных памяти Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора Полетаева

Как сообщает сайт администрации города, с 3 по 5 февраля Олег Булеков находится с официальным визитом в Генуе и муниципалитете Канталупе-Лигуре. Олег Булеков проведет ряд деловых встреч с мэром Генуи Марко Дория и мэром муниципалитета Канталупо-Лигуре Джан Пьеро Дальо. В ходе встреч планируется обсудить вопросы взаимодействия в экономической, культурной и научной сферах, а также реализацию протокола о сотрудничестве, подписанного между Рязанью и Генуей в феврале прошлого года.

В рамках визита запланированы переговоры главы администрации Рязани Олега Булекова в Генеральном консульстве России в Генуе, а также с губернатором Лигурии Джованни Тоти.