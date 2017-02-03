В Рязанской области за убийство осудили жителя Москвы

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор 55-летнему жителю города Москвы Валентину Вахмистрову. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что Валентин Вахмистров с января прошлого года проживал в деревне Кобяковка Сараевского района в доме своей 86-летней матери. Мужчина ухаживал за ней и помогал по хозяйству. Вахмистров неоднократно просил мать переехать жить из деревни в Москву, однако она отказывалась. Днем 24 сентября прошлого года после очередного конфликта, вызванного отказом престарелой женщины переехать жить в Москву, Вахмистров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину ножом в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте преступления. В суде Вахмистров раскаялся и полностью признал свою вину. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя Валентину Вахмистрову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.