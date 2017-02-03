В Рязанской области пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»

11 февраля года в 12.00 состоится XXХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». Об этом рассказала министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова на пресс-конференции, состоявшейся 3 февраля в региональном минспорта.

Это мероприятие стало традиционным в спортивной жизни России. В Рязанской области «Лыжня России» впервые была проведена в 2005 году. В соревнованиях приняли участие более 3000 человек. В 2006 году количество участников возросло до 5000 человек, в 2007 году – до 7000, в 2008 году – до 10000 человек. В 2014 году была проведена «Олимпийская Лыжня России», посвященная XXII зимним Олимпийским играм в городе Сочи. В 2015 году «Лыжня России» в регионе прошла в новом формате. Мероприятие отличалось от предыдущих тем, что старт забегу был дан одновременно в 14-ти городах и муниципальных районах области. В 2016 году на старт вышли любители и профессионалы лыжного спорта в 18 муниципальных образованиях области. В этом году соорганизаторами «Лыжни» стали 20 муниципальных образований (города Касимов, Рязань, Сасово, Скопин, Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Касимовский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Ряжский, Сапожковский, Сараевский, Чучковский, Шиловский и Щацкий районы).

В 2017 году начался 3 этап внедрения ВФСК ГТО – среди населения всех возрастов. В рамках «Лыжни России» взрослое население будет иметь возможность выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах». Для этого необходимо мандатной комиссии представить уникальный идентификационный номер (получается при регистрации на официальном портале комплекса gto.ru), копию документа, удостоверяющего личность, медицинский допуск.

Также в рамках «Лыжни России» будут работать анимационные площадки, посвященные XIX Всемирному Фестивалю молодежи и студентов 2017 года и пропаганде комплекса ГТО.

Центральный старт состоится 11 февраля 2017 года на лыжной трассе и биатлонном комплексе в районе Варсковского сельского поселения. Старт гонки для всех регионов – в 12.00 по местному времени. Участники соревнований будут размещаться в двух стартовых коридорах на 5 и 10 км. Старт одновременный для всех участников соревнований. Старт VIP-забега на дистанции 2017 м будет дан сразу после масстарта. Финиш участников будет организован в два финишных створа – 5 и 10 км.

Фото Натальи Кремневой