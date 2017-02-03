У жительницы Рязани полицейские изъяли более полукилограмма героина

Сайт УМВД России по области сообщает, что в Рязани полицейские задержали нескольких наркопотребителей и выявили злоумышленницу, которая распространяла в областном центре героин.

41-летняя рязанка связывалась с потенциальными покупателями через интернет, пользовалась фиктивными персональными данными, однако это не помогло ей запутать полицейских. Стражи правопорядка задержали злоумышленницу, когда она в очередной раз пыталась сбыть наркотики. При личном досмотре у нее обнаружили 75 свертков с 502 граммами героина.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемая взята под стражу.