Рязань готова к проведению Года экологии

Заместитель главы администрации Ольга Свинцова и председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков рассказали о его программе и направлениях работы.

По словам Ольги Свинцовой, организационный комитет планировал работу с учетом пожеланий и предложений, поступивших в том числе от предприятий, расположенных в черте города, школ , вузов и общественных организаций. Главное направление – защита зеленого фонда города и сохранение биоразнообразия в парковой зоне. Будет проведено много экологических акций, в числе которых акция «Цветами улыбается Рязань», «1000 и 1 дерево».

Особое внимание будет уделено экодизайну. В 2017 году запланирована закладка новых скверов и благоустройство уже имеющихся, в их числе – ЦПКиО, Лыбедский бульвар, скверы на площади Димитрова (Рязань-2), на улице Горького и в районе Новопавловской рощи.

При оформлении разделительной полосы автодороги в районе улицы Черновицкой будет учтено мнение горожан, опрос которых проведут волонтеры.

В общей сложности в программе 10 направлений, включающих экокраеведение, экопикник, экосовет, экокультуру.

Евгений Рыбаков рассказал о том, что общественники также составили программу по проведению Года экологии. Помимо акций по раздельному сбору мусора, большой уборки, утилизации использованных батареек, работы по сбору макулатуры, предполагается работа по экопросвещению и многое другое.