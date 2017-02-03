Рязанцев приглашают открыть Год экологии

Место встречи – ЦПКиО

Участников и гостей праздника ждут 4 февраля, в субботу. Открытие состоится в 12.00 на танцевальной веранде.

Чуть раньше, в 11.45, у входа со стороны улицы Пушкина стартует акция «Столовая для пернатых». Здесь пройдет конкурс кормушек, на который, по словам организаторов, записалось уже более 250 участников. Тут же местные хлебозаводы будут раздавать бесплатный корм для птиц.

А еще в парке пройдет выставка-ярмарка изделий из дерева, «Веселые старты», конкурс чтецов, эковикторины, мастер-классы. Желающие смогут узнать, как наблюдать за птицами в бинокль, а также побывать на уроке по изготовлению кормушек.

Гостям предложат горячую кашу и чай, желающих покатают на собачьих упряжках, пони или лошадке.