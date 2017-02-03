Рязанские художники-любители выставили свои работы

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества на месяц, с 3 февраля по 3 марта, предоставил залы для показа более 180 работ самодеятельных рязанских живописцев и графиков. Возможность показать свои картины зрителям получили 83 художника-любителя из 16 муниципальных образований области. Тема выставки – сводная, так что простор для выражения у художников широчайший. И зрителям ничто не мешает увидеть их творчество, вход на выставку бесплатный.